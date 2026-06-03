極兔速遞(1519)納入恒指成份股後　觸發長線資金追貨持有｜彭偉新

極兔速遞（1519）將於今年6月5日收市後納入恒生指數成份股。按市值計算，加入後其於恒指中的權重約為0.3%，高於比亞迪電子（0.12%）、舜宇光學（0.26%）甚至中國鋁業（0.24%）。目前，極兔速遞已為多個主要指數成份股，包括MSCI中國指數、MSCI新興市場指數及Vanguard FTSE新興市場指數等。隨著納入恒指，追蹤恒指的旗艦ETF（如盈富基金，2800）及相關指數基金須於6月5日收市前完成換馬（rebalancing），預期將有可觀的被動資金流入，為股價帶來短期催化及長期支持。



業務方面，極兔速遞創立於印尼，早年專注深耕東南亞市場，其後迅速進軍中國，並拓展至拉丁美洲及中東等新興地區。目前集團業務覆蓋東南亞七國、中國，以及沙特阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西及埃及等市場。核心業務為快遞配送服務，同時提供跨境物流及供應鏈解決方案。其營運模式以高效分揀、自營與加盟網絡並行為特色，透過規模化營運及自動化設備投資，持續降低單票成本。客戶群主要為電商平台及品牌商戶，包括多個大型跨境及本地電商平台，受惠於平台銷售規模擴張，包裹量同步增長。

極兔速遞創立於印尼，早年專注深耕東南亞市場，其後迅速進軍中國，並拓展至拉丁美洲及中東等新興地區。（極兔速遞官網）

在東南亞市場，極兔已成為龍頭企業之一，2025年市佔率達34.4%，規模優勢顯著。憑藉早期布局及網絡密度提升，集團在當地建立較高進入門檻。隨著部分小型第三方物流退出市場，極兔進一步鞏固市場份額。至於中國市場，集團2025年市佔率約11.1%，包裹量仍錄得雙位數增長，增速與行業相若。管理層表示，透過優化客戶結構及提升零售與退件業務比例，有助改善單票質量及盈利能力。

從資金流角度觀察，極兔速遞自去年12月30日至今年5月29日期間，同期錄得約12.26億港元資金流入，其中大戶佔約10.84億港元，散戶佔約1.44億港元，大戶與散戶資金流比率約為7.5比1，反映機構投資者對其前景持正面看法。特別是在5月22日恒指公司宣布將其納入成份股後，大戶累計資金流由8.37億港元增至5月29日的10.84億港元（見下圖），增幅達29.5%，顯示機構投資者部署積極。

極兔速遞－Ｗ（01519）於去年12月30日至今年5月29日期間的資金流狀況。

同時，衡量大戶持股信心的「大戶持倉意願比率」（坐貨比率）亦呈現典型V形反彈，由1月28日的-13.64%回升至5月29日的15.56%。相關數據顯示，在納入恒指的消息公布後，市場正積極吸納股份。預期成為成份股後，將吸引更多機構投資者作長線配置，特別是以恒生指數為基準的基金，料將持續增持。

此外，根據中央結算系統（CCASS）持股分布變化，首十大證券商持股比率（見下圖藍線）在消息公布後曾由5月22日的91.77%升至5月26日的91.94%，其後回落；同期，非首十大證券商持股比率（下圖橙線）升至8.36%，反映更多中型券商客戶開始吸納股份。事實上，成為指數成份股有助擴闊股東基礎，對短期及長期估值均具正面影響。不同投資者策略各異，短線資金有助提升流動性並促進價格發現，而長線資金則為股價提供支持，當價格偏離合理水平時，往往不會輕易減持，甚至會趁低吸納，促進股價回歸合理區間。因此，在納入恒指後，長短線資金的互動有助推動股價更快達至市場共識估值。

極兔速遞－Ｗ（01519）由2026年3月16日至2026年5月29日期間CCASS每日倉位變化。

技術走勢方面，極兔速遞股價自去年6月於6.50至7.00港元區間整固後，於7月突破阻力並展開升勢，至今年1月高見12.20港元，累積升幅約87%。其後失守20天線支持，走勢轉弱並形成一浪低於一浪格局，於5月22日低見8.29港元後展開反彈。近期9天RSI自30以下回升，股價亦已重上自去年6月低位6.50港元起計升浪的61.8%回調位（約8.70港元）。目前共有19位分析師覆蓋該股，目標價介乎7至15港元，中位數為13.11港元，較上周五收市價仍有約49%上升空間，在正式成為藍籌後有望吸引更多分析師覆蓋甚至考慮重估（rerating）。策略上，投資者可考慮於約9.00港元水平吸納，以自12.20港元高位回調61.8%作反彈目標，短期目標約為10.80港元；只要未跌穿8.29港元，暫毋須止蝕，可作中線持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

