消費電子復甦加AI浪潮　藍思科技(6613)股價可重拾升勢？｜彭偉新

本港科技股板塊之中，藍思科技屬於較具代表性的高端製造企業。集團以玻璃蓋板及精密結構件起家，現時業務涵蓋智能手機及電腦玻璃、金屬及藍寶石結構件、觸控模組、整機組裝，以及車載玻璃與智能座艙零部件。近年更延伸至AI伺服器結構件、液冷模組及具身智能機器人相關產品，逐步由單一零件供應商轉型為一站式精密製造平台。從收入結構來看，消費電子仍為核心，佔整體收入約八成，其餘來自汽車電子及新興智能終端業務。



在全球智能手機市場經歷兩年調整後，出貨量逐步企穩，而高端化及功能升級成為主要增長動力。市場普遍預期2026至2027年將迎來新一輪規格升級周期，尤其折疊屏手機滲透率提升，有望帶動玻璃及結構件單機價值上升。另一方面，AI伺服器需求爆發式增長，帶動液冷系統及高精密金屬結構件需求上升，為傳統消費電子供應鏈企業提供第二條增長曲線。汽車智能化亦持續推進，車載玻璃及座艙模組需求穩步增加。整體而言，行業由單純「量」的競爭，轉向「技術含量」與「產品價值量」的競爭。

藍思科技的優勢在於深度綁定全球頭部品牌客戶，並具備材料加工、精密製造至整機組裝的一體化能力。（藍思科技官網）

雖然行業發展受到整個智能手機市場增長放緩所拖累，但集團的優勢在於深度綁定全球頭部品牌客戶，並具備材料加工、精密製造至整機組裝的一體化能力。其在高端玻璃加工及3D結構件技術方面積累多年，良率及規模效應形成一定護城河。最大客戶約佔收入五成，既反映其在高端供應鏈中的重要地位，亦意味業績與個別品牌產品周期高度相關。競爭方面，內地同業如立訊精密、歌爾股份及工業富聯等均在消費電子供應鏈具備實力，部分更積極向整機組裝及AI相關領域拓展，競爭強度不容忽視。不過，在玻璃及外觀結構件範疇，集團仍保持較高市佔及技術領先地位。

而集團的亮點方面，市場最關注的是折疊屏iPhone潛在放量增長。集團供應UTG玻璃及相關高價值組件，而UTG單價遠高於傳統玻璃，若出貨量達預期，對盈利彈性相當可觀。此外，AI伺服器液冷滲透率提升，將帶動高端結構件需求；汽車及具身智能機器人業務亦屬中長期布局。若新業務逐步由投入期轉為收成期，整體盈利結構將更趨多元。

市場預期藍思科技2026年的每股盈利會有10.7%的增長，至0.87元人民幣，至於2027年更會大增40.2%至1.23元人民幣，若果按現價計算，相等於2026年的34倍預測市盈率及24倍2027年的預測市盈率，較市場上現時的同業歷史市盈率37倍為低。現時市場上共有10位分析師對藍思科技有進行調研覆蓋，目標價範圍由19港元至41港元，至於目標價的中位為27.05港元。另外，按中央結算系統內，持有藍思科技股份首10大證券商的總持股比率自今年3月16日高位83.83%（見下圖）持續減持至5月14日最低見75.19%後，便開始作出回升，而股價則已由5月初的低位逐步回升，正好符合股價的走勢，因此，在首十大證券商持續比率回升下，相信有助進一步推動股價上升。

藍思科技（6613）中央結算系統內十大證券商持股比率變化。

股價今年1月曾衝上32.58港元高位後，便隨大市氣氛轉弱而反覆回落，至4月一度下試15.68港元低位。當股價其後返回16.50港元一帶逐漸建立較明顯支持，買盤開始回流，帶動股價展開技術性反彈，並先後收復整段跌幅的38.2%及61.8%黃金比率反彈目標。而9天RSI更一度升穿70，動能有所轉強。策略上，只要股價能穩守26.50港元，即約61.8%反彈水平之上，中線部署仍可維持，並以接近32.00港元的前高位作為下一個反彈目標。以現時約27港元水平入場計，估值及技術形態均具一定吸引力。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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