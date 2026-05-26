濱海投資（2886）借力中石化　佈局綠氫轉型第二春｜彭偉新

濱海投資（2886）早前公布，旗下全資附屬濱投天津與中石化旗下中石化新星新能源公司簽訂為期五年的《綠氫供應框架協議》。由於中石化本身為濱海投資第二大股東，持股約29.67%，今次合作既屬業務布局，同時亦帶有股東層面的戰略協同意味，定位明顯不只是一般的供應協議，而是圍繞中石化系內的氫能產業發展的中長期部署。



整個項目將分階段推進，前期（2026年至2028年）雙方會於天津市天然氣管網內進行綠氫摻混示範測試，逐步驗證技術、安全及運行標準，為日後商業化建立基礎。與此同時，第二階段將同步推進基建銜接工程，包括將內蒙古烏蘭察布10萬噸／年風光製氫項目所配套的京津冀純氫長輸管道，摻氫接入濱投天津旗下多條核心天然氣管網，目標是在2028年底前具備實際接收綠氫的條件。換言之，示範測試與基建對接是同步推進，為第三步的正式供應做好準備。

濱海投資同中石化會於天津市天然氣管網內進行綠氫摻混示範測試，為日後商業化建立基礎。（濱海投資官網）

真正具體的商業供應安排預計於2029年起落實，根據框架協議，中石化新星新能源公司將向濱投天津穩定供應綠氫，初期年供應量預期約2萬至3萬噸，並承諾給予最優惠條件，以現時價格基準區間為每公斤人民幣19至22元。若以中位數估算，按年供應2.5萬噸、每公斤20元計算，單年交易規模約達5億元人民幣，隨着摻混比例提高，供應量仍有擴張空間。雖然最終供應量及價格機制需按年度合同確定，但從潛在市場容量看，屬於具規模的長期業務來源。除供應合作外，雙方亦將拓展氫能在發電、冶金、交通運輸、氫液化及加氫站等多元場景的應用，並探討合資建設純氫管網及改造現有天然氣管網等項目，顯示合作範圍已延伸至整條氫能產業鏈。這意味濱海投資未來不僅參與綠氫輸配，更有機會進一步切入下游應用及相關投資項目。

今次合作中，濱海投資的角色是綠氫的接收及輸配方，而非承擔上游生產風險，而協議戰略意義明顯大於短期盈利刺激，首先，集團可藉中石化在氫能領域的技術及資源優勢，率先在天津推動「綠氫 + 天然氣」示範應用，搶佔政策與市場先機。其次，現有天然氣管網資產將逐步升級為可承載綠氫的綜合能源基建，提升資產戰略價值與長期營運效能。更重要的是，隨著綠氫供應正式落地及應用場景擴展，集團有望開啟「第三增長曲線」，由傳統城市燃氣營運商，逐步轉型為涵蓋天然氣與氫能的綜合能源平台。

濱海投資可藉中石化在氫能領域的技術及資源優勢，搶佔政策與市場先機。（Getty Images）

雖然今次合作所帶來的現金流貢獻最快亦要待2029年後才會顯現，但若項目按規劃推進，配合國家「雙碳」政策及京津冀氫能產業發展方向，濱海投資的長期成長定位與估值邏輯，或將迎來重新定價的契機。加上濱海投資首季經營情況不俗，總銷氣量約7.94億方，按年增長約21%：其中管道氣銷量約5.85億方，同比增長約23%，其中工商業用戶銷氣量約4.39億立方米，同比增長約31%；管輸天然氣約2.09億立方米，同比增長約15%，可見其客戶基礎仍在增厚，對其綠氫業務發展打下良好根基，長線值得看好。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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