中通快遞（2057）：龍頭優勢擴大　量價齊升迎盈利改善｜彭偉新

內地物流股之中，中通快遞－Ｗ一直被視為龍頭代表。集團採用「網絡夥伴」模式營運，專注50公斤以下的電商及商務快件服務，覆蓋正向及逆向物流，並透過自營幹線運輸與分撥中心結合加盟網點，形成規模龐大的全國網絡。業務核心仍然是電商件，集團以高效率及成本控制能力見稱，在行業競爭多年後，已穩居市場份額首位。



內地快遞市場早年處於高速增長期，但近年整體件量增速明顯放緩。2026年首季行業件量僅錄得中單位數增長，4月份更回落至低單位數，反映宏觀環境仍具挑戰。然而，政策層面提出「反內捲」，鼓勵理性競爭，令過往激烈的價格戰有所收斂。多份券商報告均指出，行業單價自2023年後首次出現季度同比回升，部分月份升幅達高單位數，價格底部初步形成，對整體盈利環境屬正面發展。在此背景下，中通的龍頭優勢更為明顯。2026年首季，集團市佔率升至20.3%，業務量同比增長13.2%，顯著跑贏行業平均。市場份額持續向頭部集中，使規模效應進一步擴大。規模不僅帶來更強議價能力，更重要的是攤薄固定成本，令單票盈利彈性在價格改善周期中被放大。相比部分同業仍受制於低價搶量策略，中通的競爭重心已轉向質量與效率。

內地物流股之中，中通快遞－Ｗ一直被視為龍頭代表。（Getty Images）

集團經歷2024年價格競爭壓力後，隨着價格趨穩及成本優化，毛利率及經營利潤率逐步改善。踏入2026年首季，集團單票收入升至約1.36元人民幣，在價格回升帶動下，收入錄得雙位數增長。經調整淨利潤同比上升約1.6%，顯示即使行業需求放緩，集團仍能維持穩定盈利能力。值得留意的是，單票運輸成本同比下降約0.04元，分撥成本下降約0.02元，反映自動化及數字化投資開始收成。而集團業務結構亦是近年一大亮點。多家券商提到，KA客戶及逆向物流件佔比持續提升，零售及逆向件日均約770萬至900萬件。這類件種的單票毛利高於傳統電商正向件，有助提升整體盈利質量。件量結構優化不但推高ASP，同時減少對低價件的依賴，令收入基礎更為穩健。

科技投入方面，公司在自動化設備滲透率及AI應用上走在行業前列。透過智能分撥系統、路由優化及數據分析，營運效率持續提升，即使面對燃油價格波動及潛在社保合規成本增加，仍能維持單票成本下降趨勢。這種「以效率對沖成本壓力」的能力，是龍頭與追隨者之間的分水嶺。而行業整體需求增速放慢，若宏觀環境進一步轉弱，件量增長或受壓。其次，價格戰雖然緩和，但並未完全消失，一旦競爭再度升溫，利潤率或再受擠壓。此外，燃油成本上升亦可能對短期毛利率構成壓力。不過，綜合多份報告的預測，2026年至2028年盈利有望維持穩健增長，反映市場對其中長線基本面仍具信心。

中通快遞在自動化設備滲透率及AI應用上走在行業前列。（Getty Images）

中通快遞－Ｗ在行業整合及價格理性化背景下，憑藉市佔率領先、成本優勢及業務結構優化，具備較強的抗周期能力。中通快遞股價於去年9月回調至138.4港元後開始進入橫行走勢，並於9月至去年12月一直維持在141港元至151港元之間徘徊，及後股價成功突破橫行走勢頂部後，股價形成一浪高於一浪並升上今年4月中高位204港元後，多次在該水平見頂並令到9天RSI出現頂背馳走勢。

股價在5月8日失守20天線支持後，便隨即貼著保歷加通道底部持續下行，更一度跌至上周低位166.4港元，差不多回調了整個上升浪總升幅的61.8%回調目標。上周反彈下，股價曾升上181.6港元，不過未結束反彈，有望進一升上保歷加通道中軸約20天線水平。投資者可以用178港元水平作為入市價，上望190港元，只要股價未有失守上周支持位173港元，可以繼續持有並等股價上試190港元的阻力。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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