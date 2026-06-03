港人退休財務要感安全　儲蓄需達710萬　退休協會提3大建議增保障

香港退休計劃協會發布研究報告，鑑於香港人極其長壽，退休人士若要確保長期財物安全感達90%信心水平，目標儲蓄需達到710萬元。



女性長壽較男性目標儲蓄多50萬元

香港退休計劃協會30周年研究負責人周沛言表示，該710萬元退休儲蓄金額，未有考慮港人平均月薪約2萬3元水平，以及北上退休等較低消費因素，而是根據政府統計處及消費者委員會的數據，將在香港生活退休開支定為每月2萬元（按2026年3月價格）來計算，當中住宿料為最大開支，佔約8,000元。

以65歲退休年齡計算，男性預期壽命為86歲，維持基本生活開支需要460萬元，而若要建立全面90%信心水平，規劃至97歲，則需增加至660萬元。女性預期壽命較長，達90歲，維持基本生活開支需540萬元，若規劃至100歲，則需增至710萬元。

建議將扣稅三寶TVC及QDAP分設獨立扣稅上限

香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，今年為強積金25周年，但若要建立成熟退休機制需時40至50年，認為強積金目前5%供款的法定要求，並不足夠保障退休，故此需要提升增加供款的誘因，或者透過其他投資等工具，來增加保障。

該研究提出三大戰略建議，第一為透過不同激勵政策促進資源性累計，包括將目前可扣稅資源性供款（TVC）與合資格延期年金保單（QDAP），由目前合併6萬元扣稅上限，分開設立獨立的扣稅上限。同時，建議設立為被供養家庭成員的獨立TVC扣稅配額，並建立定期TVC扣稅上限檢討，以及拓寬TVC投資選擇。

第二為推動多元化綜合退休資產提現方案，包括擴大發行專屬銀色債券及本地基礎建設債券，例如增加發行次數及年期選擇，令退休人士有更多彈性選擇。研究也建議開創創新「政府-商界-社區」試導計劃，將終身年與長期護理及預防性醫療保健方案進行捆綁。同時，加速行業可行性研究，有系統地推動金融生態系統由單純的「資本累積」向可持續的「終身收人提現」轉型。

第三為賦能僱主強化由職場主導的退休支援，包括吸引全球人才，配合人才招攬政策，利用高度靈活的補充供款結構，無縫吸引、承接並留任資深國際高級管理人員，提升香港作為人才與資產管理樞紐的競爭優勢。另外，建議深化僱主與監管機構之間的協調營運，以優化累算權益轉移機制，並高效處理無人認領的權益。