退休市民誤信「專家」投資USDC　連錢包至假網　呃足1年失$2500萬

警方昨日（15日）在Facebook專頁「守網者」透露，過去一周，接報超過81宗網上投資騙案。其中一案的受害人被騙長達一年，總損失超過2,500萬港元。該名退休人士誤信偽冒「投資專家」，按指示投資加密貨幣USDC（美元穩定幣），被誘導下載SafePal App並開設冷錢包。一年內，多次在實體加密貨幣找換店，將現金兌換成USDC並存入錢包。



騙徒乘勝追擊，傳送假網站連結，指示事主將錢包「連接」至該網。事主不虞有詐，在操作過程中已授權該假網站將錢包內的USDC轉走。直至最近騙徒再誘使事主用網上銀行轉賬數十萬港元，銀行偵測到戶口有可疑，通知反詐騙協調中心介入，始揭發騙案。



案中已退休受害人按指示投資加密貨幣USDC（美元穩定幣），被誘導下載SafePal App並開設冷錢包，被騙長達一年，損失逾2,500萬港元。（「CyberDefender 守網者」Facebook）

警方指，該假網站域名怪異，且不斷彈出「連接錢包」要求，提醒市民若對方要求用錢包App內置瀏覽器連結不知名網站，很有可能是想騙取授權或錢包金鑰，轉走資產。

投資前，除了向官方機構查詢外，亦可在守網者網站https://CyberDefender.hk用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址查證。下載防騙視伏APP：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。