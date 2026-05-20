富衛調查：港澳市民料退休需640萬儲蓄　Z世代望60歲退休

富衛香港發布最新《消費者展望調查》結果顯示，普遍市民對個人財務前景信心不足，超過六成(64%)受訪者對其個人財務狀況感到非常焦慮、略有擔憂或勉強維持。壓力也來自他們對於未來5至10年的財務憂慮，接近六成(58%)受訪者最擔心「生活成本上漲」，其次是「高昂的醫療費用」(48%)，以及「未有足夠儲蓄實現舒適的退休生活」(47%)。



平均期望可於62歲退休

今次調查訪問逾1000名港澳市民，受訪者平均期望可於62歲退休，並預期平均需要640萬元的儲蓄才能應付退休生活；但他們預計自己的積蓄僅能維持20年生活，相當於維持到約82歲。根據香港政府最新數據，港人平均預期壽命約86歲，意味市民退休後或面臨平均達4年的財富缺口。

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，隨着大眾的健康意識日漸提高，香港連續10年成為全球最長壽地區，但面對通脹及醫療成本上漲，大眾預期的退休儲蓄與實際生活所需或存在落差，「長壽風險」不容忽視。

Z世代、α世代、年輕人、職場、代溝（AI生成圖像）

Z世代預計退休所需金額達760萬元

調查又發現，不同世代正面對不同的財務隱憂。其中，Z世代(21至29歲)為期望最早退休，但尚未實踐理財規劃的年輕一代。他們平均期望能於60歲退休，屬各世代中最早；預計退休所需金額達760萬元，也是各世代中最高。這種高期望與其理財行動力卻形成強烈對比，16%稱有積極採取實際行動以保障未來財務。

Y世代(30至44歲)方面，屬於承擔跨代照顧壓力的「夾世代」。近六成人表示花費於父母或子女的經濟支援佔其收入超過兩成。當有額外資金時，超過七成表示會優先投入於「家庭應急資金」、「子女教育」或「父母未來的醫療或長期護理」，而非作為自身退休儲備。近三成人更坦言沒有信心應付家庭可能出現的重大突發醫療開支。

六成受訪者最擔心「生活成本上漲」

至於X世代(45至65歲)為理財着重保值、抗通脹的保守規劃派。此世代已開始為退休作打算，但超過六成人擔憂富積蓄增長追不上生活成本上漲 ，36%人退休後計劃兼職或以靈活方式工作以補充收入。在選擇退休方案時，他們最渴求的產品特點是能「獲得終身保證收入」(58%)，其次是「確保退休收入能對抗通脹」(54%)，反映他們對穩定現金流及保值能力的重視。

儘管市民對財務規劃有明確目標，但實踐方面存在明顯落差。調查顯示，43%受訪者未有與財務顧問會面檢討財務規劃，而三成人更未有定期投放於退休基金。以「夾世代」為例，雖然當中有近四成受訪者期望擁有一份能覆蓋多位家庭成員的保單，但高達六成四人對此類方案缺乏認知。

富衛香港及澳門首席產品方案及醫療保健總監余栢堅表示，隨着醫療科技日益昌明，疾病治療方案愈趨先進及個人化，以提升療效及患者的生活質素，但醫療開支同時為大眾的整體財富部署帶來挑戰。因此，在人生不同階段的理財策劃中，建立穩健而靈活的健康保障及財富管理安全網，是不可或缺的一環。