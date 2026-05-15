退休人士轉型專業零工　都大研究指33%僱主曾聘　紓青黃不接挑戰

隨著步入高齡化社會加上行業人才流失導致經驗出現斷層，香港都會大學（都大）今日（15日）發表的一項研究結果指出，推動退休人士轉型為「專業零工」具備發展潛力。研究顯示，超過三成受訪僱主曾採用此模式聘用資深人才，不僅有助傳承專業經驗，更能解決企業青黃不接的挑戰。



香港都會大學今日（15日）發表的一項研究結果指出，推動退休人士轉型為「專業零工」具備發展潛力。（香港都會大學提供）

專業零工是什麼？

「專業零工」模式是指讓退休人士善用他們累積多年的專業技能，以彈性、項目導向、短期合約或顧問等形式工作。

33%僱主曾聘用 教育、醫療保健界別最高

研究團隊於2025年6至9月分別與20名退休人士及20名僱主進行深度訪談，並於2025年10月至2026年3月收集602份退休人士問卷及212份僱主的問卷，涵蓋教育、金融、IT及物流等行業。

調查發現33%受訪僱主曾聘用專業零工，包括一些領先策略行業，其中教育（54.5%）、醫療保健（42.9%）及建築/工程（40.6%）參與度最高。在未曾採用的僱主中，逾兩成半（25.9%）持開放態度。

香港都會大學副校長（行政及機構發展）兼公共及社會政策研究中心主任鄺志良致辭時指，研究團隊編製了實務指引，以協助企業踏出聘用退休專才的第一步。（香港都會大學提供）

教育程度較高 重返職場意願較強

調查亦發現，調查亦顯示，近四分之一（23.4%）受訪退休人士目前仍有工作，另有21.4%表示有意向重投職場。此外，教育程度較高的退休人士重返職場意願較強。除了經濟考量外，他們重投工作的主因包括增加社交接觸（82.4%）、保持身心健康（78.1%）及傳承經驗與知識（71.3%）。

都大人文社會科學院助理教授鄺偉文解釋指，本港社會面對職位性質「結構性錯配」，儘管初階職位受經濟轉型及人工智能（AI）衝擊而縮減，但市場對具資深經驗、專業判斷的人才需求依然殷切。這類角色涉及顧問性質、師友指導及合規把關，並非初出茅廬的畢業生能即時勝任。

香港都會大學人文社會科學院助理教授鄺偉文分享研究成果，並提出設立官方專業配對平台等多項政策建議。（香港都會大學提供）

他又表示，企業以「專業零工」聘用退休人士，除可紓緩人才短缺、有效控制成本外，亦有助傳承經驗。綜合深度訪談及問卷調查結果發現，不少僱主有意聘用退休人士，只是不知從何入手，例如不知如何設計合適職位、缺乏尋找合適人才的途徑，以及處理合約事宜等。

香港都會大學人文社會科學院院長Roger Scully指，這項研究印證了都大的研究不只停留在學術層面，而是能緊扣社會脈搏，亦具備前瞻性的國際視野。（香港都會大學提供）

倡設人才配對機制 提供津貼鼓勵企業

研究團隊參考日本及新加坡經驗，提出四項建議，一是設立官方平台，建立系統化的專業人才配對機制，二是提供清晰法律指引及合約範本，然後是協助企業規劃適合退休人士的短期項目，最後，提供起動津貼，鼓勵從未嘗試此模式的企業起步。

研究團隊已制訂「聘用專業零工實務指引」，並已於網上發布，冀從重新設計職位、招聘策略到合約保障等方面，為僱主機構提供具體建議。