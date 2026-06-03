金澤培當選香港總商會新主席　未來工作圍繞三大核心進行

香港總商會今日（6月3日）舉行周年會員大會記者招待會，主席陳瑞娟、立法會代表林偉全及總裁楊偉添共同出席，向傳媒總結過去一年的工作成果，並回應記者提問。



陳瑞娟回顧年度工作：簽署6份合作備忘錄

陳瑞娟表示，過去一年總商會積極推動政府優化營商環境，並在多個政策範疇如積極拓展全球網絡、培育人才以及引入外資等方面取得實質進展。包括與新加坡、越南、巴基斯坦、科威特、瑞典及芬蘭的商會和商業組織簽署了6份合作備忘錄作為策略路線圖，除了能夠協助企業開創新機遇，亦能充分掌握正在擴展的全球市埸。

此外，在培育人才方面，她表示正在推動全面的人才策略，通過總商會的卓青社、「完美求職計劃」和「商業案例競賽」等活動，致力培育香港的新一代領袖。

對於未來展望，她表示為對接國家「十五五」規劃，正積極收集會員意見，遵從港府制訂的五年規劃，確保商界以高質量經濟發展、融入國家發展大局、科技創新、綠色發展以及社會民生為戰略支柱作重大貢獻。她強調，總商會將繼續發揮橋樑角色，促進本地與國際商界的交流合作。

總商會主席陳瑞娟向傳媒總結過去一年的工作成果。

林偉全：強化與中東、中亞商貿聯繫

林偉全指出，總商會坐擁雄厚資本實力和龐大經濟網絡，能進一步推動香港經濟轉型及高質量發展的機會。他提到過去六個月，一直致力出盡香港與歐洲、中東及中亞等地的商貿關係。最近亦專注加強與阿聯酋、哈薩克斯坦以及烏茲別克斯坦等主要夥伴進行深入交流。

對於未來展望，他強調將繼續在立法會中擔任政府與商界之間的重要橋樑，積極推動國際化進程，把本地企業與海外商機連接起來，確保香港繼續成為首屈一指、聯繫全球的金融和商業樞紐。

立法會商界代表林偉全對於香港經濟未來展望充滿信心

楊偉添：提交15份政策建議書

楊偉添則提到，儘管面對持續的地緣政治挑戰和全球貿易格局變化，香港仍展現驚人韌力，坐立香港經濟在國際上的競爭力。他提及總商會積極推進倡議工作，提呈15份政策建議書，包括《財政預算案》和《施政報告》建議書，以確保清晰地反映商界的關注。

對於未來展望，他承諾總商會將繼續竭盡所能，為會員提供服務。並會隨着市場環境變化，提供相應的服務和產品，以確保其創優增值。

楊偉添(右)強調香港經濟韌力強勁。

金澤培當選新主席 提出三大核心方向

總商會在周年會員大會後，投票出新一屆總商會主席，由現屆副主席金澤培獲選。金澤培表示，儘管香港過去幾年受地緣政治以及全球經濟低迷的影響，但認知強大的韌性和靈活應變能力。他特別指出，未來工作將圍繞三大核心進行，包括發揮香港「超級聯繫人」與「超級增值人」的角色，善用總商會龐大的本地以及國際網絡，推動引進來走出去的雙向機遇，鼓勵香港與內地企業拼船出海，共同陶展內外市場。

第二是支持商界融入國家發展大局，與內地企業進行更緊密的聯繫，為新一輪香港經濟發展作出貢獻，包括支持和參與北部都會區建設，並且推動粵港澳大灣區高效融合，繼續擔當政商橋樑。

最後，他指出未來將會加大創科以及投資應用，去到傳統產業升級，並且提升人工智能的發展和培訓力度，以此提升香港企業的生產力和國際競爭力。