香港總商會︰未見本港有明顯撤資　冀盡快與內地、外國通關

香港總商會總裁梁兆基今早（26日）在電台節目中指，過往一連串的政經風波對本港的形象或商譽有打擊，但稱香港營商環境並無太大改變，「睇到香港並無明顯撤資，或其他行動撤離香港。」



針對檢疫政策，梁兆基形容，現時政策阻礙香港發揮國際商貿角色，現時無論外資、內地企業等都希望放寬要求。他說，商界均希望選擇可自由出入的地方營商，而本港過去的出入境自由亦是優勢之一，對於短期商貿活動甚為重要，「我諗香港商界幾乎同一聲音，希望盡快同內地、外國通關。」



香港總商會總裁梁兆基。（資料圖片）

梁兆基表示，在過去25年，香港的資本主義、私有產權制度、自由市場經濟並無改變，又指政府的干預並無因回歸增加，目前的政策干預比西方更小，故認為發揮到一國兩制的特色。他又指，過去香港經歷不少風浪，例如亞洲金融風暴、沙士、金融海嘯、新冠肺炎疫情等，但金融制度仍然穩健，並無因而出現經濟崩潰。

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無產業政策扶持 經濟實力不及同級城市

對於不少人形容「香港已死」，梁兆基認為，1997年後香港在國際組織的獨立地位反而增強，市場亦能保持公平開放等，故營商環境仍保持良好。

不過，他稱本港無產業政策扶持，故本港經濟傾向金融業，但由於金融板塊難包涵整個經濟及產業，故他形容不太理想，令香港經濟實力不及其他同級城市，例如新加坡等。他解釋，現時再工業化、尖端工業生產等均無政策配合，故本港所有科研都靠「自己做」，使本港經濟增長在過去25年落後於人。

他又指，人才是香港命脈之一，而內地亦有不少人才，相信來港後可幫助香港不少。不過，他坦言現時「政策相對緊」，除了較高的職位，或涉及金融、專業服務的範疇外，各行各業內地人才的參與較少，特別是創科。他強調，本港人口增加緩慢，故香港政策要更吸引外來或內地的人才來港，相信下屆政府要著力解決人才增長的問題。

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中美持續政治爭拗 令企業須分散投資

被問及中美角力、國安法及改變選舉制度等對香港的打擊，梁兆基承認，過往一連串的政經風波打擊本港的形象或商譽，但稱香港營商環境並無太大改變，「睇到香港並無明顯撤資，或其他行動撤離香港。」

不過，他稱因為中美的持續政治爭拗，甚至出現經濟制裁，故企業的確需分散營運及投資，因此，企業仍以香港為基地，但需有後備方案，他形容是商界的自然部署，相信無損香港整體經濟。