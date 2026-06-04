儲能佔比提升　中創新航（3931）迎來結構升級新階段｜彭偉新

中創新航是內地主要鋰電池生產商之一，核心業務為動力電池及儲能電池的研發、生產及銷售，並配套提供電池管理系統及整體解決方案。公司產品主要應用於新能源乘用車、商用車以及電網及工商業儲能系統。按最新指引，集團2026年出貨目標超過180GWh，其中動力電池約佔六成，儲能電池約佔四成，顯示儲能業務的重要性正在提升。隨著新能源車滲透率持續提高，加上全球能源轉型帶動儲能需求，公司業務結構正朝多元化及高增長方向發展。



全球動力電池市場在經歷2023至2024年的價格調整後，2025年開始逐步回穩。鋰價自高位回落後波動收窄，行業毛利壓力較早前有所紓緩。不過，競爭格局仍然激烈，寧德時代（3750）及比亞迪（1211）等龍頭企業憑藉規模優勢及技術實力佔據較高市佔率，二線電池廠商則需透過提升產品性能、拓展海外客戶及改善成本控制來爭取份額。儲能市場則成為行業新的增長亮點，全球多國加快可再生能源佈局，帶動儲能裝機容量快速上升，為電池企業帶來新的需求來源。

在行業定位上，中創新航屬於二線龍頭之一。雖然規模仍落後於寧德時代，但其近年出貨增速高於部分同業，並成功打入多家國際車企供應鏈，包括現代及豐田，同時獲得小米汽車供應資格，客戶結構逐步優化。這種多元化客戶組合有助減低對單一車廠的依賴，亦有利於提升產品平均售價及毛利率。不過，公司仍面對行業價格競爭壓力，加上持續擴產帶來的資本開支負擔，財務槓桿水平仍需市場持續關注。

在行業定位上，中創新航屬於二線龍頭之一。（CCTV中央電視台）

集團2025年收入達約444億元人民幣，同比增長約六成，反映出貨量顯著上升。歸母淨利潤約14.76億元，同比大幅增長近150%，盈利改善主要受惠於產品結構優化及單位盈利提升。報告亦指出，公司2025年經營性單位盈利提升至約0.018元/Wh，較過往低谷期明顯改善。多家券商預測，2026年盈利有望進一步提升至約25億至28億元人民幣區間，若儲能業務持續放量，2027年盈利仍有雙位數增長空間。

從業務亮點來看，儲能業務是最受市場關注的一環。部分產能已接近滿載，訂單能見度較高，帶動整體毛利改善。此外，公司已建立原材料成本順價機制，鋰價波動對盈利的影響相對減弱。海外客戶拓展亦是另一亮點，若國際市場份額逐步提升，將有助提升估值水平。不過，行業仍存在價格戰風險，一旦新能源車銷售放緩或政策支持減弱，需求增速或會受到影響。而中創新航正處於盈利修復及結構升級階段。儲能業務增長為中期提供動力，而動力電池市場則受新能源車滲透率支持。雖然公司面對龍頭競爭及資本開支壓力，但若盈利持續改善並維持高增長，估值仍有重評空間。

中創新航的部分產能已接近滿載，訂單能見度較高，帶動整體毛利改善。（CCTV中央電視台）

現時市場上共有7位分析師對中創新航有主行調研分析的覆蓋，目標價範圍由13港元至49港元，而中位數則為39.50港元，以現價計算，大約相等於2026年的18.8倍遠期市盈率，以及13倍的2027年遠期市盈率，均低於同行業的31倍歷史市盈率。若果以市場給予的目標價中位數，與目標價仍然有接近28%的上升空間。

中創新航股價於今年1月15日升上31.48港元後回調，並於2月2日跌至低位見23.74港元後，走勢開始出現見底形態，並在一底高於一底走勢形成後，成功升破1月15日高位31.48港元後，迅速升上4月16日高位見39.30港元後，走勢再度受壓，尤其是當9天的RSI由70以上水平回落後，見頂形態更為明顯，而股價在5月19日跌返28.64港元後，剛好調了整個2月初形成的升浪總升幅的61.8%回調目標。而且在天RSI跌穿30水平後再度反彈，股價已有企穩的機會。預期股價在短期可以繼續反彈下，可以按整個回調浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，上望35港元。短期支持位大約在30水平附近，至於反彈目標則以35港元，在正常的情況下，一旦失守61.8%的回調目標29.30港元水平，則有較大的下跌空間宜先行離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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