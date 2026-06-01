比亞迪電子(0285)築底完成？ 38.2%黃金比率反彈空間浮現｜彭偉新

比亞迪電子作為內地領先的電子製造服務及零部件供應商，業務橫跨智能終端零部件與整機組裝、新能源汽車電子，以及近年積極拓展的AI數據中心相關產品。現時收入結構仍以智能終端組裝為主，佔比接近七成，零部件業務約佔一成六，而新能源汽車電子約佔一成半。至於AI基礎設施相關收入佔比仍然偏低，但被市場視為未來數年的核心增長引擎。集團憑藉垂直整合製造能力，從精密結構件到模組、再到整機組裝均能覆蓋，為其在產業鏈中建立一定議價能力。



從行業角度觀察，消費電子市場經歷過去兩年的調整後，正處於溫和復甦初期。不過，安卓陣營需求仍然偏弱，加上部分零部件成本上升，短期盈利難免受壓。相對而言，新能源汽車電子屬於結構性增長賽道。隨着智能座艙、智駕系統及熱管理技術滲透率提升，單車電子價值持續增加，即使整體車市偶有波動，長遠趨勢仍向上。至於AI數據中心市場，全球雲端服務商持續加大AI資本開支，高功率伺服器對散熱及電源效率要求更高，液冷方案逐漸成為主流方向，帶動相關供應鏈迎來新一輪機遇。

而在現時的行業背景下，比亞迪電子的優勢逐漸顯現。首先，集團與大型國際客戶保持穩定合作，能參與高端產品項目。其次，其垂直整合模式有助控制成本及提升交付效率，在新產品導入階段具備協同優勢。再者，集團已成功切入AI液冷冷板及800V HVDC電源等技術門檻較高的產品領域，若未來訂單逐步放量，將有助提升整體毛利率。不過，競爭亦不容忽視。消費電子供應鏈競爭激烈，價格壓力明顯；汽車電子市場亦有不少本地及國際對手；至於AI業務仍屬早期階段，客戶份額及量產節奏存在變數。

比亞迪電子與大型國際客戶保持穩定合作，能參與高端產品項目。（byd electronic官網）

而集團去年業績，整體收入維持一定規模，但盈利能力受產品結構及成本因素影響。安卓低端機型需求疲弱，加上記憶體及部分電子元件價格上升，拖累毛利率表現。同時，匯率波動亦帶來一定影響。然而，新能源汽車電子業務維持增長勢頭，AI相關產品開始量產，為未來盈利結構改善奠下基礎。整體而言，去年屬於轉型過渡期，盈利未見爆發，但戰略方向逐步清晰。

而展望未來，集團的亮點主要集中在三方面。第一，AI數據中心相關產品有望成為新增長曲線。隨着液冷滲透率提升及高功率電源需求增加，集團有機會受惠於行業擴張。第二，新能源汽車電子單車價值持續上升，智能化趨勢推動產品線由零部件延伸至系統級解決方案，有助提升附加值。第三，產品結構升級將減低對單一消費電子週期的依賴，若高毛利業務佔比逐步提高，盈利質量可望改善。

新能源汽車電子單車價值持續上升。（Getty Images）

至於股價技術走勢方面，近期股價在經歷調整後逐步築底，成交量在低位有所回升，反映市場對AI概念及汽車電子前景保持一定憧憬。若股價能穩守主要移動平均線之上，並配合成交增加，有望挑戰前期阻力區。不過，若未來業績未能配合市場預期，股價或會再次回試支持位，投資者需留意整體市況及資金流向。

比亞迪電子的股價於去年9月初升上最高位46.70港元見頂後，當股價失守支持位44.30港元後，股價持續下跌，更失守各移動平均支持外，更形成了一底低於一底走勢外，股價於今年4月底時跌至最低位見24.20港元。雖然股價持續見底，不過，9天RSI則在今年3月初時先行見底，並形成了一底高於一底的RSI牛背馳。而股價近日再回調至25.74港元時，未有再形成一底低於一底的走勢外，更見RSI已企穩在30以上水平。只要股價能企穩在50天線之上，整個走勢可以確認見底外，更可以先行以黃金比率，按全個由44.30港元跌至24.20港元的跌浪總跌幅，並以38.2%作為反彈目標。投資者可以在29.00港元水平買入，暫時以32.00港元作為反彈目標。若果失守26.00港元的支持，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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