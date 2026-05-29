鴻騰精密（6088）AI伺服器互連升級下的盈利彈性釋放｜彭偉新

在人工智能浪潮席捲全球之際，硬件基建成為資本市場追逐的焦點，而作為鴻海體系旗下重要成員的FIT Hon Teng（6088.HK），亦逐步由傳統連接器製造商，轉型為AI伺服器互連與高壓電源解決方案供應商。公司主要從事連接器、線纜、板對板連接器、高壓供電母排、液冷快速接頭以及光互連相關產品，業務涵蓋雲端數據中心、汽車、智能手機、消費互連及系統產品等多個範疇。隨着AI算力需求急速膨脹，雲端與數據中心業務已成為公司最重要的增長引擎。



從行業層面來看，全球科技產業正經歷一場由AI驅動的結構性升級。大型雲端服務商持續加大資本開支，以部署新一代GPU平台，帶動高速連接、電源管理及散熱方案需求同步提升。相比傳統伺服器，AI伺服器在頻寬、功率與散熱方面的要求更高，令單機所需連接器及母排價值大幅增加。多家研究機構均指出，未來兩至三年將是AI基建擴張的關鍵周期，這種趨勢具有結構性，而非短暫景氣循環。

作為鴻海體系旗下重要成員，FIT Hon Teng已轉型為AI伺服器互連與高壓電源解決方案供應商。（鴻海集團官網）

在此背景下，FIT Hon Teng的角色逐漸由配角轉為關鍵供應商。公司於新一代AI平台中，成功切入更多核心零部件，包括MCIO高速連接器、板對板連接器，以及機架與托盤母排等產品。相較上一代平台份額有限，新平台滲透率明顯提升，產品單機價值亦同步上升。加上公司積極布局1.6T高速方案及102.4T CPO外置光源平台，顯示其並非只參與當前周期，而是為下一輪架構演進作好準備。

競爭方面，連接器行業一向由國際龍頭主導，例如Amphenol及TE Connectivity等企業在技術及客戶關係上具備深厚基礎。內地亦有多家廠商積極追趕。FIT Hon Teng的優勢，在於其背靠鴻海體系，能夠貼近系統廠及品牌客戶，同時具備垂直整合能力，從高速訊號連接到高壓供電及液冷方案形成完整解決方案。這種整合能力，有助提升議價能力及客戶黏性。然而，行業競爭仍然激烈，價格壓力與技術迭代風險不可忽視。

回顧2025年全年業績，公司收入達50億美元，按年增長12.4%。其中汽車業務因Auto-Kabel併表而大幅上升，雲端相關收入亦錄得理想增長。不過，受貴金屬成本上升、產品結構轉變及有效稅率提高影響，全年淨利潤僅錄得約2%的輕微增幅，毛利率回落至約18.9%，經營利潤率亦有所下滑。整體而言，2025年屬於轉型與投入階段，盈利能力尚未全面反映AI業務的潛在貢獻。而踏入2026年，情況開始出現改善。首季毛利率回升至20%以上，按年提升約80個基點，營運費用率下降，帶動經營利潤及淨利潤均錄得雙位數甚至更高的增長。雲端收入佔比升至約22%，管理層更上調中期指引，預期至2028年有望達低三成水平。部分券商估計，2026年淨利潤有機會顯著加速，盈利彈性逐步釋放。

FIT Hon Teng於新一代AI平台中，也成功切入更多核心零部件。（鴻海集團官網）

集團亮點集中於三方面：

首先，是AI平台升級帶來的份額提升與單機價值增加；

其次，是高速及光互連技術儲備，為未來頻寬升級奠定基礎；

第三，是汽車高壓線束與電源系統的整合潛力，形成「AI互連+汽車電源」雙輪驅動格局。隨產品組合優化，高毛利業務佔比提高，盈利質素有望改善。



市場現時共有4位分析師對鴻騰精密科技有進行調研的覆蓋，預期集團在2026年的每股盈利可以達到0.29港元，按年上升72%，至於2027年的每股盈利更升至0.42港元，升幅達到42.9%，兩年盈利按現價計算，相等於29.3倍及20.5倍預測市盈利。相對同業現時的歷史市盈率31倍為低。而市場給予的目標價範圍由6.00港元至12港元，中位數為8.20港元。雖然現價較目標價中位數為高，不過，由於集團擁有較大的AI發展空間，因此，不排除未來會有更大的高調目標價機會。投資者可以先在股價回調至8.40港元水平買入。若果以市場現時所給予的最高目標價12.00港元，潛在上升空間仍然有42%，只要股價未有失守支持位7.40港元，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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