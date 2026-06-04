中東局勢升溫　留意中海油走勢｜許繹彬

港股在傳統「五窮月」累跌近600點，是全球少數在五月份下跌的主要市場。本周進入「六絕月」，投資者普遍對六月港股未敢抱太大期望，但恒指在本周首兩個交易日隨亞太股市造好，合共急升近870點，更一度收復250天牛熊線（約25675點），並攻破26000點關口，高見26045點，創半個月新高。



是次升浪成交配合理想，全周維持在3,300億元以上，周二（2日）更達3,737億元。帶動升勢的主力，是五月份曾令股民失望的科技板塊，ATMXJ（騰訊、阿里、美團、小米、京東、快手）齊齊發力，其中，有消息傳出沉寂已久的股王騰訊（0700）將推出微信AI助手，更指該助手將植入微信用戶帳戶，可直接惠及內地逾14億用戶，為公司帶來新商機。消息一出，騰訊周二一度急升超過10%，創2022年11月以來最大單日升幅，高見481.6元的一個月新高，成交額高達477億元，成為當日最活躍、成交最多及表現最佳藍籌。

中東局勢持續緊張，油價有機會重上100美元以上，建議投資者不妨留意中海油走勢。（中海油官網）

其他科技股亦同步造好，阿里巴巴（9988）、小米（1810）、京東（9618）、快手（1024）均升逾5%；去年受內地消費疲弱及同行內捲競爭影響的美團（3690），更升近10%。隨著日韓股市受科技股帶動再度破頂，市場一度憧憬港股有望打破「六絕月」的宿命，吐氣揚眉。然而，世事未能盡如人意，正當韓日股市連續多日創新高、內地A股維持平穩之際，港股又展現其獨特「跑輸」本色，出現明顯背馳。周三（3日）開市後，早前強勢的科技股突然無聲無息大幅回調。大市焦點騰訊在不足24小時內，再有消息指無法確定微信AI助手推出時間，外資投行對相關AI消息轉趨謹慎，引發獲利回吐，股價回落逾3%。美團更大跌近6%，阿里巴巴及小米亦全線下滑，跌幅均超過4%。此外，受美伊停火談判陷入僵局影響，中東局勢再度緊張，原油價格上揚，部分航空股亦下挫近5%。恒指最終跌405點收市，不僅失守26,000點，連250天牛熊線（25675點）亦告失守，收報25633點，前景再度陷於模糊。

筆者認為，雖然較早前的急升有成交配合，但可能只是因為五月表現令人失望，淡倉在六月平倉反彈，屬正常現象。騰訊上月持續偏軟，令相關淡倉衍生產品累積一定額度，本周或出現一輪夾淡倉行動，因此升勢未必能盡信。展望未來，港股弱勢格局未改，加上世界盃效應等因素，投資者宜保持審慎，相信大市仍會維持攻防戰，在25000至26000點之間上落。中東局勢持續緊張，油價有機會重上100美元以上，建議投資者不妨留意中海油（0883）的走勢。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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