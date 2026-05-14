內地明顯加強發出穩定樓市的訊息　中海外盡享優勢｜許繹彬

本周全球股市氣氛可用「熱鬧」來形容。在中東局勢沒有太大變化的背景下，美股兩大指數呈現穩步上揚格局。其中，以科技及AI元素為主導的納斯達克綜合指數，更於香港時間上周五（8日）升穿26000點大關，高見26359點，創下歷史新高。而以傳統股為主的道瓊斯工業平均指數，雖未能突破50000點，但同樣維持穩健升勢。



亞洲市場表現更為突出，年初至今已累升逾八成的韓國KOSPI指數，冠絕亞太區，更暫居全球表現最強的股票市場指數。本周更一度直逼8000點大關，單計本周三個交易日已漲近400點，升幅達5%。韓股氣勢如虹，國際投行亦一致看好，摩根大通調高其目標至9000點，樂觀者甚至看好韓股能升至10000點水平。另一位亞洲強者日經225指數亦不甘示弱，昨日（13日）升穿63000點，高見63318點，同樣創下新高。上述美股納指及兩個亞洲指數的亮麗走勢，主要受惠於全球瘋狂炒作半導體概念股所帶動。

韓國KOSPI指數暫居全球表現最強的股票市場指數。（Getty Images）

內地股市亦沒有令投資者失望，上證綜合指數及深證成份指數均創52周新高。內地股市走強，除受惠半導體概念外，亦與本周初公布的4月份工業生產者出廠價格指數（PPI）超預期有關。PPI按年升2.8%，創2022年7月以來最大升幅，中國居民消費價格指數（CPI）則升1.2%，雙雙超出市場預期，外界普遍認為中國經濟並未受到中東戰事的明顯衝擊。

談到港股，表現與其他市場截然不同，繼續陷入好淡爭持的局面。既無法與韓日相比，即使在上證指數創11年新高之際，港股亦未能分一杯羹。27,000點現階段仍遙不可及，昨日（13日）收市僅報26388點，成交額更回落至不足3,000億元，「北水」力度減弱下，交投進一步轉淡。筆者認為，港股欠缺AI相關硬科技成份股作為炒作焦點，短期料仍維持在26163點（20天線）至26600點之間上落，要有效突破仍需成交配合。

投資者可留意內房藍籌代表中國海外發展（0688）的走勢。（中國海外發展官網）

值得留意的是，個別半新股過去升幅驚人，令投資者持倉組合水漲船高，但若繼續持有，波幅可能開始加大，因為這批半新股的禁售期未來數月將陸續屆滿，「解禁潮」來臨或帶來一定沽壓，影響部分AI相關概念股的投資氣氛。投資者入市前必須做好功課，持貨者宜見好就收，持盈保泰。而近月內地明顯加強向市場發出穩定樓市的訊息，如政策落實，將有利推動樓市需求，投資者可留意內房藍籌代表中國海外發展（0688）的走勢。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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