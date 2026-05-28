全球晶片股熱炒　中芯國際值得關注｜許繹彬

儘管美伊近日再起衝突，但市場已消化相關消息，並持續憧憬雙方能迅速達成和平協議。油價因此跌穿100美元大關，逼近90美元水平；美國債息本周亦普遍回落。在多重利好下，美股三大指數普遍上揚，納指及標指再創新高。全球晶片相關股份更呈一片升勢，獲投行大幅上調目標價的美光科技，股價創歷史新高，市值首次突破1萬億美元。其他在美上市的記憶體股如SanDisk及西部數據亦跟隨造好。



受記憶體晶片股熱捧帶動，亞洲主要股市昨日（27日）表現強勁。日本與南韓股市齊創新高。南韓Kospi指數創下新高後，Kospi 200期貨因急升而兩周內再次觸發熔斷機制，程式化交易暫停五分鐘（上周則因急跌觸發）。Kospi指數對比年初幾乎倍升，受市場追捧的SK海力士除再創歷史新高外，市值更突破1萬億美元；三星電子因解除工潮問題，股價上漲約8%。日經平均指數昨日（27日）亦再度創下新高，一度狂飆至66485點。國內股市亦為亞洲爭光。華為周一（25日）發表半導體領域新技術，帶動A股半導體板塊大幅拉升。有「中國版英偉達」之稱的寒武紀股價創歷史新高，高見1,435元人民幣，總市值曾突破9,000億元。其他受惠股份如華虹公司A股、中芯國際A股、甬硅電子及兆易創新A股等均創新高，科創50指數直逼1,900點關口。全球晶片股熱潮下，市場相信能擺脫「五窮月」魔咒。

有「中國版英偉達」之稱的寒武紀股價創歷史新高，總市值曾突破9,000億元。（Getty Images）

港股同樣受惠AI及半導體板塊上升，恒生科技指數重上5000點以上，跑贏恒生指數。半導體股華虹（1347）、中芯國際（0981）、曦智科技（1879）及智譜（2513）受基金追捧；AI老牌勁旅聯想集團（0992）截至昨日（27日）股價持續強勢，創歷史新高，並暫為本周表現最佳藍籌之一。

不過，半導體股上升未能扭轉大市弱勢。恒指在佛誕假期後持續調整，昨日（27日）在內地股市回調下，再度跌穿250天平均線（約25644點），低見25258點。截至昨日（27日），恒指五月份已累跌約880點，確定成為少數應驗「五窮月」魔咒的市場。

中芯國際等半導體股受基金追捧。（Getty Images）

筆者認為，港股本月走勢乏善可陳，遠遜全球及日韓市場。主要原因是恒指成份股中，科技股比重雖大，但涉及全球熱炒的AI及晶片半導體股的比例卻極低，加上科技龍頭騰訊（0700）股價持續偏軟，缺乏反彈動力，小米（1810）業績後更創52周新低，均拖累恒指表現。期指結算在即，好友難以發力，淡友或仍稍佔上風。投資者現在宜先行靜觀其變，待六月再尋找較佳入市時機。現階段繼續「炒股不炒市」，與其空想恒指何時破頂，不如尋找具破頂潛力的個股。在全球半導體及AI股保持強勢下，即使有調整，相信仍會維持大漲小回格局。建議繼續留意此類股份，其中香港藍籌代表中芯國際值得重點關注，可視乎其走勢判斷是否有能力向新高推進。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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