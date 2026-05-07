樓市氣氛改善　信和攻守兼備｜許繹彬

四月份已完滿結束，由於上月本港法定假期較多，整體港股投資氣氛較為淡靜。幸得內地股市上月連番創新高，港股最終在四月份累升988點，並以25766點作結。儘管港股四月錄得升幅，但整體表現仍遠遜其他亞洲市場。其中，日本、韓國等股市不僅創下歷史新高，成交更十分突出。上證指數亦累升5.6%，突破4,100點大關。深成指數及創業板指數亦錄得可觀升幅，後者更累升15%，創下7個月以來最佳表現。 反觀香港市場表現則令人十分氣餒，截至昨日（6日），恒生指數僅收於26,213點，僅升穿26,100點的100天平均線，惟仍未能觸及26529點的四月份高位。



投資者不禁要問，何時才有機會挑戰今年高位28065點？何時才能再創高峰？到底能否追趕其他亞洲股市的強勢？即使手持水晶球，恐怕也難以找到明確答案。

5月3日為內地五一黃金周第三天，不少內地旅客到尖沙咀廣東道名店街行街。（梁鵬威攝）

踏入5月，港股確實有個好開始。首個交易日（4日）恒指一度急升549點，高見26326點，最終升319點，收報26095點。但由於正值內地五一假期，缺乏北水支援，當日成交僅1,769億元，外間普遍視此為「乾升」，未能作準。 話未說完，本周二（5日）受美伊局勢再度緊張、美股道指急跌逾500點拖累，港股一度急挫405點，低見25690點，尾市跌幅收窄至197點，收報25898點，再度失守26000點關。北水仍在休假，成交進一步萎縮至1,222億元（扣除半日市因素），創去年10月6日以來新低。值得一提的是，其他強勢的亞洲市場並未受美伊緊張氣氛波及，繼續穩步上揚，韓國綜合股價指數更升穿7000點，高歌猛進。

而萬眾期待的北水，終於在五一勞動節假期後載譽歸來，內地股市重開後亦不負眾望，繼續承風破浪：上證指數升至4160點，逼近4200點水平；深證成指一度突破15500點，最終急升352點，收報15459點。在內地股市亮麗的升勢帶動下，港股亦有所表現，但僅以26213點收市，表現只能用「乏善可陳」形容。

北水重臨下，成交終於突破3,000億元，總算帶來些許安慰。 筆者認為，港股走勢強差人意，主因很大程度受股王騰訊（0700）持續疲弱拖累。昨日在內地股市創新高利好下，大部分藍籌股均有上升，但騰訊卻仍要急跌，更跌穿4月低位463元，低見460.2元，再創52周新低。按現時走勢，460元重要支持位相信亦易被攻破，前景確實令人憂慮。

在內地股市創新高利好下，大部分藍籌股均有上升，但騰訊卻仍要急跌。（資料圖片，新華社）

在股王持續不振下，相關衍生產品如資產掛鉤票據（ELN）及股票掛鉤投資（ELI）不斷觸發行使價，而投資者熟悉的牛證及期權產品，在股價每況愈下之際，只會不斷被「收回」，淡友趁勢發難，持續摧毀好倉，成為股價連番受挫的主因。未來除非騰訊推出新的AI等產品，或公司改變策略進行適當回購，否則前景未敢樂觀。再者，由於騰訊在恒指權重較重，若其走勢未見改善，恒指相信只會在25600至26400點之間上落。 筆者建議投資者繼續「炒股不炒市」。近日香港地產市場氣氛普遍回暖，地產股股價亦因而水漲船高，不妨多加留意。當中信和置業（0083）給人實而不華的穩健感覺，值得關注。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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