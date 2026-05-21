四年一度世界盃將至　青島啤酒銷量有望受惠｜許繹彬

全球股票市場本周呈現放緩跡象，市場焦點原本放在中美兩國元首會面，但這場被外界譽為「習特會」的世紀峰會，並未能為市場帶來驚喜。美國總統特朗普完成訪華行程回國後，隨即將重心再次轉向中東戰局，揚言再度向伊朗動武；加上久違的息口問題再度引起關注，但今次並非「減息」，而是市場憂慮美國或重啟「加息」周期。在種種不明朗因素夾擊下，本來氣氛良好的全球主要金融市場迅速逆轉，進入異常動盪的局面。 5



美股三大指數全線下挫，早前受惠晶片股熱炒的韓、日股市跌幅最為顯著。其中，韓國KOSPI指數上周曾創下8,046點歷史新高，本周在半導體與AI供應鏈相關股份沽壓加劇下，一度低見7,053點，KOSPI 200期貨跌幅達5%，觸發熔斷機制，交易暫停5分鐘，屬近年罕見。另一強勢代表日經平均指數，本周截至上一個交易日（20日）已跌近2,000點，失守60000點關口。

韓國KOSPI指數上周曾創下8,046點歷史新高，本周一度低見7,053點。（Getty Images）

相對而言，滬深股市回調幅度較為溫和，主要受惠經濟數據強勁，人民幣匯率走強所支撐。港股本月未跟隨外圍大升，雖獲一定加持，但跌勢仍難避免。26000點早已失守，本周連250天線（約25600點）亦一度失守，截至昨日（20日）僅以25651點收市，情況令人憂慮。「北水」雖然仍有淨流入，但力度大不如前，成交額顯著回落至不足3,000億元，大市回落時更出現淨流出，可見投資者對後市信心仍有保留。適逢本月被稱為「五窮月」，若中東緊張局勢持續，港股不排除下試4月份低位24901點。

筆者認為，萬眾期待的「習特會」未帶來意外收穫，反而特朗普回國後對中東局勢的強硬表態，令金融市場迅速調整，應驗了「五窮月」的魔咒。由於中東戰事持續，停火前景渺茫，油價高企不下，特朗普在國內承受沉重壓力，美國市場流動性不穩迹象增多，投資者憂慮通脹問題，令加息預期升溫，引致持續拋售美債，推高債息。周二（19日），美國30年期國債孳息率升至5.19厘，創2007年以來高位；10年期美債孳息率亦高見4.687厘，為2025年1月以來最高。

適逢四年一度世界杯即將來臨，青島啤酒相信能有所受惠。（Getty Images）

在經濟前景不明朗及債息不穩下，股票市場成為投資者的「提款機」。多個主要金融市場上月不約而同地創下歷史新高，偶有風吹草動便先行獲利離場，屬正常反應，因此導致部分急升市場沽壓沉重、跌勢急劇。港股今次調整幅度相對温和，始終過去未有跟隨外圍猛烈升幅，跌勢自然較為克制。但個別股份如股王騰訊（0700）仍處於水深火熱，一浪低於一浪，昔日雄風不再。

由於全球投資氣氛突然轉趨審慎，觀望情緒濃厚，投資者現階段宜忍手，或小注短線操作怡情。適逢四年一度世界盃即將來臨，邊喝啤酒邊觀賞球賽已成全球球迷常態，勢能推升酒精飲料銷量，青島啤酒（0168）相信能有所受惠，投資者不妨多加留意。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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