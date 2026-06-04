AI泡沫論｜黃仁勳︰願押注AI者取驚人回報　只有「瘋子」才質疑

Nvidia（英偉達）行政總裁黃仁勳周二（2日）在台北一場活動上稱，願意押注AI熱潮的投資者將獲得「驚人」回報，試圖消除人們對人工智慧巨額投資及其長期獲利能力的擔憂。他還稱，只有「瘋子」才會質疑AI投資的回報，因為這項技術已創造了數萬億美元價值。



黃仁勳這番言論恰逢全球投資者持續爭論一個問題：市場是否正在投資一個即將破裂的泡沫。不過，黃仁勳表示﹕「僅在過去6個月，AI的投資回報率（ROI）已被徹底重塑，現在它的獲利高得驚人」。

2026年6月1日，Nvidia創辦人黃仁勳出席台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）期間舉辦的NVIDIA GTC Taipei 大會（Reuters）

稱AI已創造數萬億美元價值

黃仁勳稱：「還記得去年我們聚在一起的時候嗎？當時圍繞這些投資的論調和敘事都是：投資回報率在哪裡？現在給我舉個例子，看看還有沒有哪個人會這麼說。那樣的人聽起來簡直像瘋了一樣。」

據悉，這場活動由億萬富豪支持的投資機構Era與本地金融大亨Andre Koo Sr.旗下中租控股聯合主辦，地點設於台北文華東方酒店，吸引逾300名嘉賓出席，包括高瓴投資、太盟投資集團（PAG）及星展集團等機構代表。

黃仁勳在活動上不僅宣傳了自己的公司，還特別提到了與其合作的數百家科技公司，包括美光科技、SK海力士及台積電。