美股｜道指早段漲逾800點　納指最多曾跌逾1%　博通瀉15%

美股周四（6月4日）早段個別發展 ，道指最多曾升逾800點，目前升幅略為收窄。博通（Broadcom）營收遜於預期，令晶片股承壓，納指最多曾逾1%，其後跌幅收窄。博通股價現跌14.19%。



圖為2025年12月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳，一張桌上擺有總統特朗普（Donald Tump）的人形紙牌。（Reuters）

本港時間6月4日

【22:51】美光科技瀉近8% 高通AMD挫逾4%

道指最新報51,385點，升698點或1.38%；納指最新報26,693，跌160點或0.60%；標普500指數現7,551點，跌2點或0.03%。

重磅科技股方面，Nvidia股價升0.11%、Amazon升1.66%、微軟升0.76%；Tesla跌1.28%。

晶片製造商AMD跌4.27%，美光科技（Micron Technology）跌7.93%、高通（Qualcomm）挫4.07%。

另外，聯合健康（UnitedHealth）股價上漲5.92%，為升幅最大道指成份股，此前美國銀行（Bank of America）將其股票評級上調至「買入」。

圖為博通（Broadcom）標誌。（路透社）

【22:42】油價跌逾2.5% Bitcoin跌穿6.4萬美元

油價回落，紐約原油期貨現時每桶92.83美元，跌3.19美元或3.32%。倫敦布蘭特期油每桶報95.29美元，跌2.52美元或2.58%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,893.83美元、24小時內跌4%。