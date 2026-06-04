美股｜道指早段漲逾800點 納指最多曾跌逾1% 博通瀉15%
撰文：蕭通
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美股周四（6月4日）早段個別發展 ，道指最多曾升逾800點，目前升幅略為收窄。博通（Broadcom）營收遜於預期，令晶片股承壓，納指最多曾逾1%，其後跌幅收窄。博通股價現跌14.19%。
本港時間6月4日
【22:51】美光科技瀉近8% 高通AMD挫逾4%
道指最新報51,385點，升698點或1.38%；納指最新報26,693，跌160點或0.60%；標普500指數現7,551點，跌2點或0.03%。
重磅科技股方面，Nvidia股價升0.11%、Amazon升1.66%、微軟升0.76%；Tesla跌1.28%。
晶片製造商AMD跌4.27%，美光科技（Micron Technology）跌7.93%、高通（Qualcomm）挫4.07%。
另外，聯合健康（UnitedHealth）股價上漲5.92%，為升幅最大道指成份股，此前美國銀行（Bank of America）將其股票評級上調至「買入」。
【22:42】油價跌逾2.5% Bitcoin跌穿6.4萬美元
油價回落，紐約原油期貨現時每桶92.83美元，跌3.19美元或3.32%。倫敦布蘭特期油每桶報95.29美元，跌2.52美元或2.58%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,893.83美元、24小時內跌4%。
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