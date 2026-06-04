美股｜道指高收874點創新高　博通瀉逾12.5%拖累納指

市場再次憧憬美伊戰事結束，道指周四（6月4日）造好，最多曾升970點，至收市仍漲874點，創下新高紀錄。晶片製造商博通（Broadcom）營收遜於預期，令晶片股承壓，拖累納指最多曾跌299點或1.11%，至收市大幅收窄至跌0.09%；博通股價則瀉12.59%。另外，受以色列與黎巴嫩停火協議帶動，油價下跌，其中紐約期油至收市跌3.10%。



圖為2025年12月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳，一張桌上擺有總統特朗普（Donald Tump）的人形紙牌。（Reuters）

本港時間6月5日

【04:22】Nvidia升近2% 美光科技瀉7.7%

道指收市報51,561.93點，漲874.86點或1.73%；納指收報26,830.96點，跌23.02點或0.09%；標普500指數收報7,584.31點，升30.63點或0.41%。

重磅股科技股方面，Nvidia升1.94%、Amazon漲1.51%、蘋果公司（Apple）升0.31%；Tesla則跌1.24%。

晶片股個別發展，Marvell Technology再漲4.90%；AMD跌3.56%、美光科技（Micron Technology）跌7.74%、高通（Qualcomm）挫2.62%。

另外，聯合健康（UnitedHealth）股價漲5.16%，為升幅最大道指成份股，此前美國銀行（Bank of America）將其股票評級上調至「買入」。

【04:08】中概股指數收跌0.60%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.60%。其中，阿里巴巴ADR跌0.98%。

圖為博通（Broadcom）標誌。（路透社）

【04:04】油價跌逾2.8%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報93.04美元，跌2.98美元或3.10%。倫敦布蘭特期油收報95.03美元，跌2.78元或2.84%。

【03:58】現貨金價升1% Bitcoin徘徊6.3萬美元

金價回升。現貨黃金每盎司最新4,479.47美元，漲44.97美元或1.01%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,632.87美元、24小時內跌逾2%。

【03:50】恒指夜期收報25,158點 低水95點

恒指夜市期指收報25,158點，升67點，較恒指收市25,253.40點，低水95點，成交19,024張。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

本港時間6月4日

【22:51】美光科技瀉近8% 高通AMD挫逾4%

道指最新報51,385點，升698點或1.38%；納指最新報26,693，跌160點或0.60%；標普500指數現7,551點，跌2點或0.03%。

重磅科技股方面，Nvidia股價升0.11%、Amazon升1.66%、微軟升0.76%；Tesla跌1.28%。

晶片製造商AMD跌4.27%，美光科技（Micron Technology）跌7.93%、高通（Qualcomm）挫4.07%。

另外，聯合健康（UnitedHealth）股價上漲5.92%，為升幅最大道指成份股，此前美國銀行（Bank of America）將其股票評級上調至「買入」。

【22:42】油價跌逾2.5% Bitcoin跌穿6.4萬美元

油價回落，紐約原油期貨現時每桶92.83美元，跌3.19美元或3.32%。倫敦布蘭特期油每桶報95.29美元，跌2.52美元或2.58%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,893.83美元、24小時內跌4%。