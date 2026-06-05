主業復甦＋海外機遇　上海電氣（2727）技術整固待突破｜彭偉新

內地高端裝備製造板塊之中，上海電氣向來屬於具代表性的龍頭企業。集團業務橫跨能源裝備、工業裝備及集成服務三大範疇，其中能源裝備為核心支柱，涵蓋火電、核電、風電、燃氣輪機、儲能及輸配電設備等，收入佔比接近六成；工業裝備與集成服務則分別提供智能製造設備及工程總承包等配套方案。從業務結構可見，公司並非單一設備供應商，而是一個覆蓋發電端至部分電網及工業應用場景的綜合裝備平台。



從行業層面而言，電力裝備板塊正由早前低谷逐步修復，並進入新一輪結構性上行周期。「十五五」期間火電核准維持高位，反映在新能源快速發展之下，傳統電源仍需作為基礎負荷與安全保障；同時核電每年穩定批覆新機組，並逐漸進入集中交付階段，為主設備供應商帶來可見度較高的訂單來源。另一方面，隨新能源滲透率提升，氣電作為調節電源的重要性上升，燃氣輪機需求具中期增長邏輯。整體而言，行業已由過去單純追求裝機容量的擴張，轉向兼顧安全、調節與效率的高質量發展階段。

上海電氣集團業務橫跨能源裝備、工業裝備及集成服務三大範疇。（China-epower.com）

在現時的行業背景下，上海電氣的優勢在於其於火電及核電主設備領域具備技術積累與市場份額優勢，尤其在核島及常規島設備方面形成全產業鏈能力，屬寡頭競爭格局中的核心參與者。相比部分同業集中於單一細分市場，上海電氣產品線較為齊全，可在不同電源結構變化下保持一定彈性。不過，競爭亦不可忽視。火電及核電設備雖然集中度高，但招標機制下價格壓力仍然存在；風電板塊過去曾出現價格戰，毛利率受壓，亦曾拖累整體盈利表現。集團需要在規模、技術與成本控制之間取得平衡，方能在競爭中維持盈利質量。

集團2025年收入約1,266.79億元人民幣，當中能源裝備收入750.24億元人民幣，仍為最大貢獻來源。歸母淨利潤約12.06億元人民幣，按年增長約60%，顯示公司已走出前期低谷，盈利進入修復通道。毛利率約在18%左右，較早前有改善跡象，但仍受風電及部分低毛利工程項目影響。值得留意的是，公司恢復派息，向市場釋出基本面回穩的訊號，對投資者信心具一定提振作用。

上海電氣的毛利率較早前有改善跡象，但仍受風電及部分低毛利工程項目影響。（上海電氣風力集團官網）

若論未來催化劑，首先是能源裝備主業的系統性回暖。火電核准維持高位、核電穩定批覆並進入集中交付期，使公司在火電與核電主設備領域多年積累的技術與市佔優勢開始轉化為真實盈利，而非僅停留在訂單數字上。核電設備價格改善與高價值項目陸續交付，意味毛利率具修復空間，這是一種「量價齊升」的結構性改善，而非單純周期反彈。同時，氣電在新能源高比例滲透下的調節角色日益重要，燃氣輪機在東南亞及中東等海外市場存在潛在大型訂單機會，一旦落地，將為公司帶來新增增長曲線。

更長遠而言，新型電力系統與高端裝備升級為公司打開戰略空間。特高壓、儲能及固態變壓器等產品，契合新能源消納與數據中心用電升級需求；機器人及核聚變等前沿布局，雖然短期盈利貢獻有限，卻為公司注入技術溢價與長期想像空間。當主業盈利修復、海外拓展與新興技術儲備同時推進，再配合穩定派息政策，市場對其估值重估的預期自然提高。

上海電氣的特高壓、儲能及固態變壓器等產品，契合新能源消納與數據中心用電升級需求。（China-epower.com）

上海電氣去年4月於2.19港元見階段性低位後展開一輪反彈，升勢延續至10月高見5.62港元，其後進入技術性調整作為合理整固。調整期間股價兩度跌穿50天線，最低回落至3.69港元，但值得留意的是，股價始終守穩整段升浪61.8%黃金比率回吐目標約3.50港元之上，未有出現趨勢性轉弱訊號；同時9天RSI亦多次在30水平附近見支持，反映沽壓雖然增加，但未至於失控。其後股價再度反彈，並曾突破5.00港元心理關口，高位觸及5.33港元，只是動力未能延續，再度回落整固。

不過，近期股價於4.00港元附近再現承接力，而9天RSI亦未有跌穿超賣區，顯示資金在低位仍有吸納意欲。整體技術走勢屬高位整固局面。策略上，可以考慮在4.20港元以下分段吸納，待股價重新企穩50天線，一旦成交配合，有望逐步挑戰4.80港元阻力區。只要股價不再跌穿3.70港元關鍵支持，趨勢未見明顯轉壞，暫時毋須急於止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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