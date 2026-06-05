被問及騰訊AI慢了？　姚順雨︰AI屬長期遊戲　下半場剛開始

《新京報》報道，2026騰訊雲AI產業大會現場，騰訊（0700）高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生，與騰訊首席AI科學家、騰訊混元大語言模型及AI infra負責人姚順雨進行對談。湯道生向對方問及「你覺得騰訊AI慢了嗎？」，對此，姚順雨笑稱﹕「這個問題應該我問你」，然後給出自己的回答。



姚順雨認為，如果要問AI是短期遊戲還是長期遊戲？他的判斷是長期遊戲﹕「下半場才剛開始，我不認為ChatGPT和Anthropic永遠都是第一位，今天就像70年代PC剛出現時的階段一樣。」

他表示，在當前AI的發展中，所有人都在做一樣的事情﹕AI coding（AI程式設計），但未來會變得更多元，程式設計智慧體會更重要，但多模態、具身智慧等很多路線也在繼續探索，因此在下半場的長跑中，更重要的事情是誠實面對自己，保持耐心，stay real（保持真實）。

騰訊。（Reuters）

此外騰訊雲總經理、TokenHub負責人高航透露，騰訊雲大模型服務平台TokenHub上線3個月，保持每月翻倍的增長態勢，目前日Token消耗量已突破5萬億。據瞭解TokenHub 集成Hy3 preview、GLM、DeepSeek、MiniMax、Kimi等主流模型，面向全球市場提供多模型MaaS服務。