北京大學香港校友會春茗聚焦人工智能　共築京港科創合作新篇章

2026年5月17日，北京大學香港校友會於香港九龍尖沙咀煌府隆重舉辦「人工智能與人類未來」主題论坛活動。近350位來自京港兩地的科技界領袖、學術專家及校友代表齊聚一堂，共議人工智能技術前沿發展，探討北大精神在粵港澳大灣區建設中的紐帶作用。

香港特別行政區立法會主席李慧琼、香港海關副署長胡偉軍、香港金融管理局助理總裁朱海斌、香港特別行政區政府人才服務辦公室總監陳海勁、香港數碼港管理有限公司行政總裁鄭松岩、香港中文大學前校長金耀基、香港寬頻行政總裁梁成琯、北京大學深圳研究生院劉海驊、香港理工大學人工智能高等研究院院長楊強、南方科技大學自動化與智能製造學院馬兆遠教授、中關村火炬科創學院香港分院執行理事李文利、中國高等院校香港校友會聯合會常務副會長兼秘書長安陽、香港北京高校校友聯盟副會長劉瑉宏、資深媒體人馬媛等領導親臨主禮。來自粵港澳的北大校友會代表亦紛紛前來祝賀，與北京大學香港校友會成員及各地校友嘉賓歡聚一堂，熱情洋溢，滿場星光熠熠。

香港特別行政區立法會主席李慧琼親臨論壇現場

北京大學香港校友會會長劉祖繁致辭指，今年恰逢北京大學建校128周年華誕，作爲中國近現代高等教育的發源地，北京大學始終以「敢爲天下先」的革新精神，踐行「教育救國、學術報國」的傳統。這種將學術追求與國家命運緊密相連的使命與擔當，已成爲北大精神的核心基因。現今面臨百年未有之大變局，香港即將開啟五年規劃的編制，北部都會區建設、科技創新人才引進與培養是香港未來發展的重要引擎和支柱，以人工智能爲代表的新科技發展更是風起雲湧，北京大學香港校友會將會秉承母校精神，更好地從科技創新、青年交流和人才發展等方面發揮香港和內地之間的平臺與紐帶作用，在香港經濟社會的發展中充分發揮北大人的家國情懷和責任擔當。

北京大學香港校友會會長劉祖繁致辭

香港特別行政區立法會主席李慧琼親臨現場祝賀並表示，北京大學是我們國家乃至全世界最為知名的高等學府之一，以其深厚的學術文化積澱和思想自由、相容並包的校訓，培育了無數的志存高遠心繫國家的英才，為國家的現代化建設和社會進步做出了重要的貢獻。她表示，將來會積極推動香港未來在北部都會區大學城建設，京港兩地青年交流，以及科技創新人才引進與培養等方面與北京大學香港校友會進一步合作，共同為國家的發展和香港的繁榮穩定，培育更多優秀人才。

香港特別行政區政府人才服務辦公室總監陳海勁出席活動

香港特別行政區政府人才服務辦公室總監陳海勁發言表示，香港公務員亦有前往北京大學進修學習， 提供機會深入認識國家體制、中央與特區關係及國家發展，以及開拓在公共行政方面的視野。他續指，人才辦將進一步加強與人才服務處交流合作，繼續深化兩地人才服務合作。

香港數碼港管理有限公司行政總裁鄭松岩致辭

今年北京大學香港校友會2026「燕集香江」論壇，以「人工智能與人類未來」作爲主題，特邀北京和香港的科創科研人才嘉賓作主題演講，香港數碼港管理有限公司行政總裁鄭松岩博士介紹了香港數碼港在香港科技創新發展中作爲數碼科技樞紐及人工智能加速器的核心作用，香港金融管理局助理總裁朱海斌對人工智能所帶來的變革與衝擊等一系列挑戰指出，以人工智能為代表的新科技帶來社會進步的同時，不能忽視其對人類發展帶來的潛在負面影響，以及人文精神所能發揮的重要作用。香港特別行政區立法會議員黃錦輝發來視頻祝賀並指出，面臨人工智能帶來的新變化以及新機遇，會進一步京港兩地在人工智能等科技創新領域的合作與交流。

香港金融管理局助理總裁朱海濱致辭

資深媒體人馬媛主持了圓桌論壇，並與香港理工大學人工智能高等研究院院長楊強教授，南方科技大學自動化與智能製造學院馬兆遠教授共同就“人工智能與人類未來”這個主題做深度探討與交流，面對人工智能迅猛發展所帶來的社會變革、倫理挑戰與文明重估，討論不僅僅局限於技術變革本身，更聚焦於探討技術將把人類文明帶向何處，人與機器如何共處，創新與人文關懷如何統一等深層次問題，碳基文明在技術狂飆的年代，如何守住獨立思考的能力，如何發出兼具理性深度與人文溫度的時代聲音，是未來需要深入思考和不斷探索的重大命題。

香港理工大學人工智能高等研究院院長楊強、南方科技大學自動化與智能製造學院馬兆遠教授參與圓桌論壇

此次論壇活動以「人工智能與人類未來」爲主題，既體現了北大人將學術追求融入社會進步的崇高追求，更彰顯出香港北大人的家國情懷與使命擔當。北京大學香港校友會將以今天論壇“人工智能與人類歷史”的思考為起點，在時代巨變之中，堅持人文立場，守護思想尊嚴，為時代變革洪流中貢獻北大人的力量。面對京港協同科技創新的未來願景，北京大學香港校友會正以堅實的步伐，推動京港兩地科技合作新篇章。