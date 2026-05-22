企業人工智能升級轉型交流日2026延續去年空前盛況 雲集科技巨頭

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026於5月15日假香港會議展覽中心圓滿落幕。延續去年首屆的空前盛況，今屆活動匯聚官、產、學、研各界精英及國際科技巨頭代表，舉辦逾20場研討會及專題講座，反應熱烈；同場更有超過30間領先企業及機構展示前沿AI技術與解決方案，吸引大批人士到場參與。

活動邀得香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授擔任發言嘉賓，以視像形式致開幕辭，署理數字政策專員張宜偉先生亦親臨主禮，隨後參觀展區並與展商交流，了解業界最新AI應用落地情況。

署理數字政策專員張宜偉先生參觀展區並與展商交流。

人形機械人「天工行者」亦到場出席開幕禮，與會場人士互動。

《香港01》行政總裁蘇曉婷女士於開幕禮致辭時指，今年是《香港01》成立十周年，期望繼續發揮傳媒影響力，承接去年首屆交流日的成功，鼓勵企業不單只成為AI的「使用者」，更要成為AI應用的「領跑者」。她又指，在這場數碼轉型的洪流中，《香港01》既是觀察者，更加是實踐者：「作為倡議型媒體，《香港01》由互聯網出發，積極地擁抱科技發展，透過數據驅動的營運模式，運用大數據體系、演算法，驅動內容製作、精準營銷，以及廣告分發，有效提升內容及用戶偏好的匹配度，更實際提升整體營運效能及傳播影響力。《香港01》的AI應用實戰經驗更被列為香港媒體AI發展的成功案例，入選《媒體融合藍皮書：中國媒體融合發展報告》。」

《香港01》行政總裁蘇曉婷女士致辭時指今年是《香港01》成立十周年，期望發揮傳媒影響力，鼓勵企業不單成為 AI 的「使用者」，更要成為 AI 應用的「領跑者」。

業界專家親授 AI 轉型實戰秘訣

交流日匯聚科技巨頭企業代表擔任講者，包括NVIDIA、Microsoft、AWS、IBM、思科、Meta、數碼港、香港科技園公司及港深創科園等，帶來超過20場主題演講、研討會及專題講座，深入剖析AI在商業策略、技術落地及行業應用上的最新發展，為企業提供切實可行的轉型藍圖。另外，活動亦涵蓋AI教室，手把手教大家如何使用生成式AI工具，幫助大家提升工作效率。

NVIDIA人工智能技術中心環球主管施忠偉教授分享如何打造香港人工智慧中心。

多場講座均吸引大批人士輪候入場，更需開放企位，顯示不少人都對AI應用非常有興趣。

大批人士踴躍參加主題演講、研討會及專題講座。

展區雲集前沿科技與技術 人流絡繹不絕

活動同場設有展覽區，逾30間參展企業展示具身智能機械人、代理式AI解決方案及智慧協作系統等前沿技術，吸引大批企業決策者及專業人士體驗，人流絡繹不絕，氣氛熱烈。有不少參展商表示，交流日聚集來自各行各業的人士，不但提供平台讓展商互相交流，亦成功接觸目標客戶群，活動效果理想。

展覽區人流絡繹不絕。

參展商展示各類前沿科技與技術，吸引大批人士入場參觀。

《香港01》LinkedIn專頁：人工智能業界領袖拆解AI轉型策略及最新應用趨勢