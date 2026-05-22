毛樂禮出席律師領袖大會談人工智能：迎接AI須維持法治核心價值

香港大律師公會主席毛樂禮在捷克布拉格出席國際律師協會（IBA）主辦的第19屆「律師領袖周年大會」（Annual Bar Leaders’ Conference) 。在周四（5月21日）第二日會議上，不同講者關注人工智能（AI）對法律專業核心價值及道德操守的影響。毛樂禮在會後表示，人工智能對全球的法律界帶來機遇、改變及挑戰。他認為在迎接AI的同時，必須維持法治及司法公義等法律專業核心價值。



大律師公會每年均派代表出席IBA的律師領袖周年大會，今年除了毛樂禮，還有公會副名譽秘書鄧建文參加。毛樂禮表示，第二日的會議觸及IBA在2024年尾發表名為《未來就是現在》(The Future is Now) 探討人工智能及法律專業的報告，關注人工智能對法律專業核心價值及道德操守的影響。

IBA表示，有關工作報告融滙貫通了各不同司法管轄區的法律界在面對AI 發展時，遇上的道德問題的共通點，希望透過報告，令各地的同業參考，從而發展各自的實務典範，及訂立與AI 有關的發展藍圖等。

大律師公會趁機會介紹香港法制優勢

今年的會議除了AI、法治等議題，還討論了各個司法管轄區的大律師公會在反貪方面的努力、以及氣候暖化、性別平等等課題。大會昨晚設晚宴。毛樂禮在會議、晚宴等期間，約見其他司法管轄區的同業代表，包括與新西蘭律師會會長David Campbell 會面，介紹香港奉行普通法的優勢，及探討合作舉辦活動的可能。

IBA在1947年成立，目前成員包括約8萬名國際律師，分別代表170多個國家的190個大律師或律師團。