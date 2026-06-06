突破鑽石形後能走多遠　還看至少量度分析｜聶振邦

承接上回續談「菱形／鑽石形」形態，此乃整固形態之一，所以當股指或個股突破形態後，考量往上或往下將能走多遠，便要計算至少量度。於此形態的「擴散」和「收聚」部分，都各有一條輔助頂線和輔助底線，兩條頂線的交點為此形態的頂點；相對兩條底線的交點為底點，這兩點的垂直距離，便是「菱形／鑽石形」的至少量度升幅或量度跌幅。



量度大小故然取決於兩點的距離，而實則早前的升幅或跌幅越大，進入整固期後股指或個股相應也較大，自然會產生較大量度。

鑽石形的港股案例

不妨看看國泰航空（0293）的案例，乘著2024年4月下旬計起接近一個月恒指表現強勢，此股跟隨上揚，從4月19日收報8.06元，至5月14日高見8.87元，不足一個月累升逾一成。如此幅度或許大家感到不以為然，但應留意此股從去年6月19日以來（截至2024年8月14日），未嘗低於7.63元，而處於9.00元以上，僅見於兩日，分別是2024年3月13日和14日高位的9.35和9.10元，代表歷時超過一年，最大波幅不外是約兩成而已，所以上述不如一個月累升逾一成，對此股而言已屬罕見強勢。

國泰航空班機。（國泰航空網頁）

擴散收聚先後出現

於2024年5月14日雖高見8.87元，也出現「單日轉向」，股價走勢由升轉跌，自5月24日起受制於8.50元，於6月20日和7月12日分別高見8.33和8.37元，連起來可視為輔助線 （頂線，左至右從下而上）。同期股價於7.90元見支持，較8.50元相距約7.00%，於早前下行約一個月後股價進入整固期。於6月27日和7月3日低見7.95和7.90元，也可連成另一輔助線 （底線，左至右從上而下），構成「菱形／鑽石形」的前半部，就是「擴散」部分。再看後半部 （「收聚」部分），以7月12日高見8.37元，與8月1日高見8.25元連起來，形成左至右從上而下的輔助線（頂線）。

破輔助底固期結束

再以2024年7月3日低見7.90元，與7月22日低見7.95元連起來，形成左至右從下而上的輔助線（底線）。故此大概從7月中至8月初，國泰航空的股價走勢出現「菱形／鑽石形」的整固形態。若以7月3日低見7.90元與7月12日高見8.37元比較，得出至少量度升幅或量度跌幅為0.47元。而於8月5日股價大跌2.72%，收報7.86元，跌破「收聚」部分的輔助底線，確認整固期結束，股價延續整固前的跌勢，進一步走弱。當時跌破輔助底線位置在8.00元，減去0.47元，預期股價至少會跌至7.53元。

示意圖（Unsplash@Nimisha Mekala）

觀乎2024年8月8日低見7.71元，較7.53元高出不足2.40%，故此預期最快於一週內達標。雖然從8.00元落到7.53元僅跌近6.00%；但大家千萬不要輕視「菱形／鑽石形」形態的威力，早前從5月14日高見8.87元，相對6月20日高見8.33元（剛進入整固期），跌幅亦只是約6.00%，意味著若見「菱形／鑽石形」之前股價在跌，那麼當整固完畢後續跌，預期跌幅會與整固前相若，所以要是持股為波幅遠大於國泰航空的類型，而又忽視了跌破「菱形／鑽石形」的離場訊號，損失將有多大應當心裡有數。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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