兩種三角形態結合　譜出形態該怎樣梳理｜聶振邦

一連六次講解「圖表形態」中整固形態之「三角形」小系列，分別看了對稱三角形、上升三角形和下跌三角形，還有早前在反轉形態看了的擴散三角形 (又名「喇叭形」)，已探討四種「三角形」形態。雖然我們日後會看「三角旗形」，名稱中有「三角」兩字，不過此形態應歸至「旗形」小系列，故此「三角形」小系列隨著「下跌三角形」講解完畢，便告一段落。今日看另一形狀表述的形態，名為「菱形／鑽石形」，於「圖表形態」的整固形態系列，是需要用上最多輔助線的形態。



「菱形／鑽石形」有擴散和收聚兩階段

於外形上簡單來說，此形態分為兩部分，先是「擴散」，後是「收聚」。值得留意此形態出現時，股指或個股處於整固期，所以上述「擴散」代表股指或個股擺動幅度漸增；「收聚」則代表波幅漸減。故此這形態會用上四條輔助線，起初在「擴散」階段，頂線是左至右從下而上，底線是左至右從上而下，仿如出現「擴散三角形」形態。不過「擴散三角形」為反轉形態之一，見於股指或個股上揚一段日子後。而「菱形／鑽石形」卻是整固形態，所以也可能見於股指或個股下跌一段日子後。

示意圖（jakub-zerdzicki/unsplash）

可解理為「擴散三角形」和「對稱三角形」的結合

再看「收聚」階段，頂線是左至右從上而下，底線是左至右從下而上，構成像「對稱三角形」形態，所以「菱形／鑽石形」可解理為「擴散三角形」和「對稱三角形」的結合。若大家還記得，於講解「對稱三角形」時表示，此形態對後市走向沒有預示性，既可以是向上突破，相反亦有可能。因此現看的「菱形／鑽石形」也是如此，只能以形態出現的位置，嘗試對整固後股指或個股走勢進行預判。惟要留心不論是「擴散三角形」或「對稱三角形」，單一形態經已需時成形，如今視作兩個形態結合，意味著較之前已看的整固形態，歷時多出一倍。

「收聚」階段近尾聲方為入市時機

由於單一整固形態出現，對已持貨投資者而言便需要耐心守候，因此若見「菱形／鑽石形」出現，應有加倍耐性等待行動時機的心理準備。由此可見，雖說從該形態出現前，股指或個股所處位置進行方向預判，但要在整固完畢才可派上用場。故此實則沒必要太早進行預判，應等該形態進入「收聚」階段，並於此階段進入尾聲，再進行預判較合時。而論到預判方向，傾向在整固後延續之前的走勢，若是股指或個股早前已上揚一段日子，出現「菱形／鑽石形」形態後，股指或個股續升機會較大。

香港交易所。（資料圖片，Getty Images）

另想指出畢竟現看整固形態，自然要考量何時突破整調，以及由「上落市」轉為「單邊市」後，預算股指或個股將能往上或往下走多遠，相對要評估至少量度升幅或量度跌幅。有別於與其他整固形態，相對股指或個股，不是成交金額或成交量漸見減少，而是於「擴散」階段，交投漸見活躍，以至進入「收聚」階段，交投才漸見減少，所以必須在進入「收聚」階段後，方能確認「菱形／鑽石形」形態將要出現，並且直至成交額或成交量突然大增 (放量)，一舉衝破整固區，對於早前空倉投資者，當刻為建立好倉時機。

為免篇幅太長，突破形態後的至少量度計算，留待下回再續。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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