「上升三角形」倒掛解讀　判斷止蝕合宜時機｜聶振邦

今日繼續看「圖表形態」中整固形態之「三角形」小系列，正是上兩回講解的「上升三角形」的倒掛形態，名為「下跌三角形」形態，這意味著與「上升三角形」出現很多相反情況。最明顯在「定性」上，雖然同是對股指或個股整固後走向有預示性，卻是相反預測，前者是整固後傾向上揚；所以「下跌三角形」是整固後傾向下跌的形態。另可留意整固形態出現前股指或個股的走勢，兩種形態都是延續整固前走勢，由於「下跌三角形」出現預示後市偏淡，可以推斷股指或個股此前是在下跌。



輔助線形態解讀

此外，「上升三角形」可透過在股指或個股走勢的上方和下方畫出兩條輔助線，判斷整固尾聲的突破點在哪裡，「下跌三角形」亦不例外，不過兩條輔助線的位置也見相反，於「上升三角形」劃出的水平線在該形態的頂部；「下跌三角形」的水平線卻在形態的底部，意味在整固期間，股指或個股每逢出現低位，均在相若位置。另一輔助線為斜線，於「上升三角形」見於形態的底部，是左至右從下而上。於「下跌三角形」則是頂線，是左至右從上而下，為股指或個股「一頂低於前一頂」所得結果。

最終交投見低迷

其實可以想像在整固期間，股指或個股上下擺動，雖然便次往下擺動均在相若低點便反彈，但波幅卻越來越少，才會產生上述「一頂低於前一頂」的情況。另想指出不論是「上升三角形」或「下跌三角形」形態，同見兩條輔助線在匯聚，於股指或個股相對成交金額或成交量漸見減少，並且倘若形態維持較長日子 (所指的時長不少於半個月)，最終會見交投低迷的「悶局」。在普遍投資者沒有留意之際，往往卻見突如期來的消息令成交「放量」，足以突破「悶局」。

成形應果斷離場

而對於「下跌三角形」形態，出現消息是市場解讀利淡，因此股指或個股有力壓破形態的底線，正是支持位，緊接走勢一瀉如注，並成為已建好倉投資者的「最後逃生門」。誠然本身在「下跌三角形」出現前，股指或個股經已下行一段日子，當時卻迎來整固期，於是令不甘立時止蝕離場的投資者多了一個留守觀望的機會。然而，若最終「下跌三角形」確認成形，股指或個股整固後續跌僅時間問題，那時投資者必須回歸理性，果斷離場令資本不再減少，方為合宜做法。

不過離場部署也應講究，「下跌三角形」的形態特點是底線為「水平線」，代表跌至相若低點便見反彈，屆時才是部署離場的合適時機。另要留心「下跌三角形」的頂線是「一頂低於前一頂」構成，所以亦不容投資者觀察太久，最多只宜等見第二次反彈便準備離場。再者，「一頂低於前一頂」意味著反彈幅度會小於上一次的，若見反彈幅度為上次的2/3或以上，應把握離場時機。而對於已建淡倉投資者，當然沒必要離場，倒要考量待跌破支持位後甚麼位置該止賺離場，那麼便要計算「量度跌幅」，下回再加以說明。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

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