見「下跌三角形」配淡倉操作　月賺幾成未嘗不可｜聶振邦

上回探討「下跌三角形」形態，考慮到不想篇幅太長，留在今日續談，前文未表示對於已建淡倉投資者，見此形態出現沒必要離場，倒要考量待跌破支持位後甚麼位置該止賺離場，便要計算「量度跌幅」。此形態的輪廓以兩條輔助線勾畫出來，頂線為斜線，是左至右從上而下。底線是一條水平線，反映在整固期間，股指或個股每逢出現低位，均在相若位置。故此，「量度跌幅」正是兩條輔助線的垂直距離；不過由於頂線非水平線，所以量度位置將影響「量度跌幅」的判斷。



量度跌幅計算示範

一般以股指或個股第一次觸底反彈後，觸及頂線的位置，與底線的距離作「量度跌幅」。日後當股指或個股走勢確認跌破底線時，以該位置減去「量度跌幅」，視為淡倉止賺目標。假設某股的走勢出現「下跌三角形」形態，底線處於10元，當走勢上首觸底後回升，之後在12元觸及頂線，那麼「量度跌幅」便是2元 (12 – 10)；而將底線位置10元減去「量度跌幅」2元，淡倉止賺目標便是8元。這意味著股指或個股觸底後反彈動力越強，「量度跌幅」得出的數值越大，淡倉止賺目標將見越低，代表潛在回報會更豐厚。

途虎案例操作參考

以途虎─W (9690) 為例，於2024年5月17日高見29.00元，下個交易日（5月20日）高見28.90元，隨著高位下移，見轉入跌勢，後於6月14日高見26.25元，將這三個高位連成一線，可得出左至右從上而下的頂線。另外，由4月29日開始，於陰陽燭日線圖不時見燭身底部相若，例如在4月29日、30日和5月2日，分別是21.70、22.05和22.10元。後於6月20和21日為22.05和21.90元，這五日的燭身底部大概在21.95元，視為底線位置。而股價從5月17日高位，直至6月13日低見22.3元後才見反彈。

淡倉入市時機分析

翌日 (2024年6月14日) 高見26.25元，視為在「下跌三角形」形態之中首次觸底反彈，觸及頂線位置。相對底線在21.95元，計出「量度跌幅」為4.30元 (26.25元至21.95元)。繼續將21.95減去4.3，得出17.65元，判斷淡倉止賺目標至少為17.66元。隨著7月2日收報21.2元，為4月30日以來首度跌破底線收市，事隔超過兩個月，並考慮到自5月17日錄得2024上半年高位後一直走弱，失守支持位後預期股價還要繼續下行一段日子，視為建淡倉時機出現，可於21.2元進場。結果股價走勢也乎合預期，自7月3日起均收低於21元。

於2024年7月19日低見17.6元，持股至第十三個交易日，便超過止賺目標17.66元，而期內多達十日見陰燭，以及一日裂口低開後以十字星收市，股價弱勢已見明顯，適合繼續持倉。其後於7月30、31日和8月2日分別低見15.78、15.90和15.86元，均在16元以下，不過三日都守住此價收市。8月2日收報16.04元，為4月2日以來最低，四個月低股價或見靠穩，若於16.00元淡倉止賺離場，相對21.20元的賬面回報率為32.50%，持股僅一個月賺逾三成，證明操作成果不俗。反過來看，持好倉卻見「下跌三角形」形態，果斷止蝕離場為佳。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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