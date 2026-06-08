VTech（0303）業績回落但毛利改善　盈利修復可期？｜彭偉新

VTech Holdings是全球知名的電子學習產品及無線電話製造商，同時亦經營承包生產服務業務。集團業務主要分為三大板塊，包括電子學習產品（ELP）、電訊產品（TEL）及承包生產服務（CMS）。按2026年度的財年所顯示，集團收入結構之中，承包生產服務佔約43%，電子學習產品佔38%，電訊產品則佔19%。市場遍及北美、歐洲及亞太地區，其中北美仍是最大收入來源。業務模式兼具品牌與代工元素，一方面透過自有品牌產品面向消費者，另一方面亦為國際品牌提供製造解決方案，形成較多元化的收入來源。



而電子學習產品及消費電子市場具一定周期性，與全球消費信心及零售庫存調整密切相關。過去一年，受美國關稅政策不確定性及宏觀消費氣氛轉弱影響，行業需求出現回落。然而，隨著庫存逐步回復健康水平，加上產品升級與智能化趨勢持續，市場正步入溫和復甦階段。至於集團的承包生產服務方面，雖然面對價格競爭及客戶訂單波動，但全球品牌將生產外判的長期趨勢未變，具規模及供應鏈管理能力的廠商仍具優勢。

VTech Holdings業務主要分為電子學習產品（ELP）、電訊產品（TEL）及承包生產服務（CMS）。（vtech.com）

行業競爭格局中，集團的優勢在於品牌基礎穩固、產品線完整，以及多元化生產布局。電子學習產品方面，LeapMove平台產品進入第二年銷售周期，並透過擴充軟件內容及授權IP，建立較強的產品生態系統。電訊產品方面，透過整合Gigaset，強化歐洲市場佈局，有助提升市佔率及改善成本結構。至於承包生產服務，雖面對激烈競爭，但集團憑藉穩定客戶基礎及品質管理能力，仍能維持一定市場地位。不過，北美市場佔比較高亦意味業績對當地政策及消費環境較為敏感，屬潛在風險。

至於集團的FY2026年度業績，全年總收入為20.28億美元，按年下跌6.9%，反映需求疲弱及關稅因素影響。淨利潤為1.34億美元，按年下跌14.5%。不過，毛利率卻由FY2025的31.5%提升至32.7%，上升1.2個百分點，主要受惠於原材料價格回落及產品組合改善。雖然銷售費用率及有效稅率上升令淨利率回落至6.6%，但整體盈利能力並未出現結構性惡化，反而為未來盈利修復奠定基礎。管理層及券商普遍預期FY2027年度收入可恢復約3%至3.7%的增長，淨利潤亦有望回升至約1.44億美元水平。

VTech Holdings官網圖片。（vtech.com）

集團的亮點主要集中於三方面：

1. 首先是產品升級帶來的增長動力。LeapMove進入銷售放量期，加上AI嬰兒監視器等新品推出，有助提升平均售價及優化產品組合。

2. 其次是Gigaset整合效益逐步顯現，為電訊產品業務帶來交叉銷售及成本協同效應。

3. 第三則是財務政策穩健，維持約100%派息比率，股息率約6.8%至7%，在現時市況下具一定吸引力，亦為股價提供防守性支持。



此外，集團積極推進產能多元化布局，將部分產能分散至馬來西亞、墨西哥及德國，有助降低地緣政治及關稅風險，提升供應鏈韌性。

Vtech的股價自去年4月受到關稅因素所拖累而急跌至最低位見43.70港元後，便持續作出反彈，並在一浪高於一浪下，升上去年11月高位見67.90港元後，曾一度按黃金比率38.2%水平作出回調，而且更多次回調至58.50港元水平後便作出反彈，未有失守該技術支持，更在今年2月曾一度重返高位見66.60港元，不過，未能突破並在5月22日跌穿38.2%的回調支持，更向下跌穿整個回調走勢的61.8%支持。股價一度跌至50.15港元後作出反彈，並成功重返61.8%的支持位之上。而且，更隨著9天RSI已重返30以上水平，股價反彈相信會延續。投資者可以在55.0港元水平買入，預期股價在早前的急跌期間出現超賣後，反彈會先以前回調38.2%的目標作為首個阻力，該水平約為58.50港元水平，不過，若果動力進一步加大的話，更有望向上升抵市場目標價的中位數69.70港元。只要股價未有再失守61.8%回調目標位，投資者可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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