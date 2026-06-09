中海油(0883)：低成本結構+產量增長　大戶資金看好後市｜彭偉新

中國海洋石油一向被視為具代表性的上游龍頭。集團主要從事油氣勘探、開發、生產及銷售，屬典型上游業務模式，收入核心來自原油，同時逐步提升天然氣比重。公司在國內多個海域擁有資源及項目，並透過持續勘探與新項目投產，推動產量穩步增長。以2025年為例，單是湛江資產組合油氣產量已達6.68百萬噸油氣當量，創歷史新高，並佔集團總產量約一成，顯示新區域逐步成為增長動力。



從行業角度看，油氣屬高度周期性產業，盈利表現與國際油價走勢息息相關。報告指出，2025年布蘭特油價按年下跌約15%，反映行業處於回調階段。然而，上游企業在經歷早年高資本開支周期後，近年更著重效率與現金流管理，資本強度下降，自由現金流改善，令整體行業抗風險能力有所提升。若油價回穩甚至回升，盈利彈性將會相當顯著；但若油價再度走弱，企業盈利亦難免受壓，這正是行業的雙刃劍特質。

中國海洋石油的收入核心來自原油。（中國海洋石油授權使用）

至於行業競爭方面，上游業務屬資本及技術密集型，具規模、資源儲備及成本優勢者，往往能在周期低位仍維持盈利。集團的突出之處，在於其低成本結構及勘探開發一體化策略。2025年單位全成本按年下降約7%，當中折舊攤銷及營運開支均有所下降，同時透過優化鑽井節奏、跨區域資源調配，以及壓縮工程周期，加快儲量轉化為產量。此外，公司亦引入太陽能及儲能系統，減少自用天然氣，從源頭改善成本結構。這種內部效率提升，令其在油價回落時仍具盈利韌性。

按2025年全年業績計算，集團收入約為3,982.2億元（人民幣‧下同），純利約1,220.82億元。雖然油價按年回落，但公司仍能透過成本控制及產量增長維持穩定盈利。利潤率方面，2025年毛利率及經營利潤率較2024年略為回落，淨利率亦由約32.8%下降至約30.7%，反映油價壓力。然而，券商預測2026年在油價假設回升及產量持續增長帶動下，收入有望升至約4,952.95億元，純利增至約1,677.21億元，淨利率亦有望回升至約33.9%，顯示盈利能力將出現修復。

雖然油價按年回落，但中國海洋石油仍能透過成本控制及產量增長維持穩定盈利。（Getty Images）

至於增長動力，主要集中於三方面。首先是產量提升。湛江資產預期於2026年突破7.5百萬噸，2027年進一步升至8百萬噸以上。公司亦推進六大勘探行動，目標維持每年約3億噸原油新增儲量，並開發多個大型天然氣區域，為中長期產量奠定基礎。其次是成本優勢鞏固，在低成本結構下，油價每上升一美元，對盈利的邊際貢獻相對更大。第三是股東回報政策，公司承諾2025至2027年派息比率不少於45%，在現金流改善及資本開支佔收入比率下降的背景下，高股息成為吸引資金的重要因素。

中國海洋石油的機構投資者持股比率為3.02%，自今年1月8日至今年6月8日期間，股價錄得30.85%的升幅，該期間共錄得175.1億港元的資金流入（見下圖），當中大戶佔其中的172.83億港元，而散戶則佔當中的1.91億港元。大戶對散戶資金流比率為90.4比1，反映大戶投資者對股份的前景非常看好，有助推動股價能在短期內進一步向上。至於同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上15.88%，其後曾跌返最低水平見-7.54%，至於而經過持續反彈下，昨日已經重返9.9%，相信在動力進一步推升下，股價可以進一步向好。

中國海洋石油(00883)於今年1月8日至6月8日期間的資金流狀況。

國際油價近日在美伊仍然為停火協議處於膠著狀況下，暫時由之前貼近100美元水平作出回調，並在人OPEC+的增加每日產量下，油價暫時並無明顯的上升的空間，不過，隨著油價持續在高位徘徊，對以上游為主要業務的中海油有對利好的影響，尤其是即使日後美伊能成功完成停火，亦未會令到油價跌返85美元以下水平，因此，預期國際油價暫時可以維持在85美元以上一段較長的時間。

而中海油股價自去年12月跌返低位19.92港元後，在9天RSI由30以下水平作出反彈，並持續向好形成上升浪後，股價最高升上今年3月高位見30.98港元後走勢進入回調，雖然曾一度跌穿38.2%的黃金比率回調目標26.60港元水平，低位見25.60港元後，曾一度重返高位29.80港元後再度回落，但再度多次跌返38.2%的回調目標後，便已再度轉強。預期股價已先行在26港元水平企穩，該水平亦是近日保歷加通道底部附近。因此，相信股價暫時已有較強的支持，預期只要股價能企穩在25.30港元之上，有望再度上試前頂30.50港元。投資者可以在27.00港元以下買入，失守25.30港元先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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