彭博：蘋果發佈新一代AI平台　升級Siri　中歐地區仍未上綫

據彭博社報道，為了追趕矽谷同行，蘋果公司周一發布新一代AI平台，包括升級版數字助手Siri，但投資者對此反應平淡。



蘋果軟件業務負責人Craig Federighi在全球開發者大會主題演講中介紹了由谷歌提供技術支持的全新Apple Intelligence系統，將這項升級描述為對現有軟件體系的重大改進，其中包括全新改版的Siri。



Siri AI首發英文 力證AI技術重回正軌

Federighi表示，Siri現在變得「更智能、知識更豐富且能力更強」。他說，這款名為Siri AI的全新助手最初將支持英文，隨後將擴展至其他語言。

此次升級還增強了蘋果的視覺智能功能，可為用戶看到的事物提供相關信息，同時還改進了寫作工具。

加入更多 AI 加能的新 Siri，將以新的發光介面表示正在啟動（資料圖片）

這對蘋果而言是一個關鍵時刻，它必須向投資者和消費者證明，其AI技術已重回正軌。當該公司兩年前首次推出Apple Intelligence平台時，許多功能的落地進展緩慢，或者遜色於競爭對手的產品。

中歐因監管要求 AI仍未上線

對Siri的升級是蘋果在AI領域重整旗鼓的關鍵。據彭博報導，新功能將包括一個獨立的Siri應用程式，以及一個更像聊天機器人的交互界面。蘋果的Siri於2011年首次發布，此後一直未能跟上那些由AI賦能的競爭對手的步伐。

儘管如此，許多新功能與蘋果此前發布過但隨後推遲上線的功能頗為相似。全新Siri將於今年秋季以測試版形式向消費者開放，這表明相關技術尚未完全準備好供普通用戶日常使用。

新功能將包括一個獨立的Siri應用程式（圖源：@Apple）

蘋果表示，鑒於相關監管要求，其新的人工智能功能暫時不會在中國推出。與此同時，受歐盟監管規定影響，這些功能在歐洲市場的推廣速度也將放緩。

軟件更新將注重AI、性能、安全三方面

Federighi表示，新一輪軟件更新將聚焦三大領域：人工智能、性能提升和安全性。這些升級意味著軟件和照片加載速度將更快。新的兒童安全保護功能將幫助管理屏幕使用時間，並防止兒童接觸不適宜內容。

對於Mac產品線，Federighi宣布下一代macOS將命名為Golden Gate。