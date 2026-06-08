iPhone 18 Pro Max全版本電池突破5000mAh！刷新蘋果手機歷史紀錄

從iPhone 18系列開始，蘋果將正式終結沿用了十幾年的每年秋季一次發新的傳統節奏，把iPhone產品線的更新模式正式調整為一年兩更。



2026年秋季的首發陣容是三款重磅旗艦，分別是iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及果粉盼了多年的摺疊屏機型iPhone Ultra；而定位更親民的基礎款iPhone 18和iPhone 18e則會延後到2027年春季才正式上市。

據產業鏈最新爆料，iPhone 18 Pro Max的全版本電池容量都突破了5000mAh大關，其中國行版的電池容量落在5000到5100mAh區間，美版的規格更高，達到5100到5200mAh的水平。（X@Saurav_DJ47）

據產業鏈最新爆料，iPhone 18 Pro Max的全版本電池容量都突破了5000mAh大關，其中國行版的電池容量落在5000到5100mAh區間，美版的規格更高，達到5100到5200mAh的水平。

上代iPhone 17 Pro Max的美版電池容量是5088mAh，國行版為4823mAh，只有美版機型的電池容量突破過5000mAh門檻，國行版本卡在5000mAh以下。這次iPhone 18 Pro Max的美版電池容量直接刷新了蘋果手機的紀錄，成為蘋果史上電池最大的iPhone。

美版和國行版之所以會出現容量差距，核心原因是美版iPhone已經全面普及純eSIM技術，整機不需要預留實體SIM卡槽的相關結構，省出的機身空間全部用來堆疊更大的電池，國行版保留實體SIM卡槽，內部空間被佔用，電池容量自然受到限制。

值得一提的是，此前上市的iPhone 17e國行版已經在保留實體SIM卡槽的基礎上同時支持了eSIM功能，業內普遍預計iPhone 18 Pro Max國行版也將採用實體SIM+eSIM的雙組合方案。

現在國內三大運營商中國聯通、中國移動和中國電信都已經正式啟動了eSIM手機相關的運營服務，用戶手持支持eSIM的手機，直接前往線下營業廳門店就可以辦理開通相關業務。

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