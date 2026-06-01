iOS 27 4大功能 | Siri改版變身獨立聊天App　拍攝相片AI自動補齊

iOS 27 4大功能 | 2026年6月8日WWDC（全球開發者大會）開幕在即，知名科技媒體Engadget、9to5mac等在近日接連曝出iOS 27相關的4大全新功能，其中最吸引人的莫過於Apple終於對自家AI Siri進行了升級，除此之外還有更多有趣功能，一起來了解了解吧！



Siri會在回覆查詢時會顯示圖片，也會保留先前的查詢紀錄。（Bloomberg）

近日，多家知名科技媒體Engadget、9to5mac等接連報道了即將在6月8日WWDC上發佈的iOS 27系統相關功能，對於各位蘋果用家來講，最令人關心的莫過於Apple停滯數年的AI功能終於有了新進展。以下來看看這次曝光的4大功能。

iOS 27最新曝光的4大重點功能

1. 「Siri大改版」進駐動態島 變身獨立聊天App

動態島「流體玻璃」新動畫：在即將發佈的iOS 27系統中透過說出「Siri」或長按電源鍵喚醒時，彩虹圈將不復存在，取而代之的是從動態島（Dynamic Island）彈出，具有「流體玻璃（Liquid Glass）」質感的全新流線型動畫。

「搜尋或提問（Search or Ask）」介面：在熒幕的任意地方「由上往下」拉即可拉出此介面（原本的通知中心則改為由左上角下滑拉出）。該介面整合了Siri建議（顯示8個常用App）以及天氣面板，並能透過文字卡片顯示搜尋結果。

獨立的Siri聊天App：在上述介面中進一步下滑，即可開啟一個專屬的Siri獨立聊天App。與ChatGPT類似，具備完整的對話歷史記錄、語音對話模式以及文字輸入框。用家可以直接上傳文件與相片，讓Siri即時分析。

用家們覺得入住動態島的Siri被呼出時的新動畫合不合心意呢？（Bloomberg）

2. 「相機App客製化」首度加入Widget面板與Siri視覺模式

相機Widget面板：針對進階攝影愛好者的習慣，相機畫面上方的快捷鍵全面改為可自訂。用家可以像排列主介面一樣自訂選專業控制項，打造個人專屬的攝影工作台。

相機內建Siri模式：用家可以直接在相機的拍攝模式中切換到Siri來拍攝眼前的建築物、植物與商品等等，AI助理會立即進行分析、翻譯或者直接調用Google進行圖片搜尋，大幅簡化操作步驟。

客製化專屬相機，可訂選常用小組件。（Bloomberg）

3. 相片AI智慧修圖與自然語言自動化

智慧修圖：相片App將新增「重新構圖（Reframe）」與「延伸（Extend）」兩大生成式 AI工具。「重新構圖」可自動改變照片的透視視角。「延伸」則可以自動補齊畫面外缺失的細節。

自然語言設定：iOS 27允許用家直接向Siri輸出白話文，Siri將能夠理解自然語言，無論是口語還是文字，並完成用家交代的事情。

iPhone iOS 27系統將化身修圖大師。（Bloomberg）

4. 歷史性開放!支援第三方模型切換

據爆料指出，新版Siri的核心系統在底層部分採用了Google Gemini的技術，藉此強化網頁搜尋與螢幕內容分析能力。並且Apple還在「搜尋或提問」介面中設計了一個下拉式選單。當用家輸入指令後，不滿意Siri的回答，可以將該指令導向已安裝的第三方AI服務（例如OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini或Anthropic的Claude）。這意味著iPhone將變成一個AI通用平台，讓不同的用家根據不同的需求自由切換最適合的AI助理。

預計蘋果將在2026 年6月8日開幕的WWDC上發布其改進後的Siri，以及iOS 27等更多產品。

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