電力設備景氣回升︰上海電氣（2727）受惠三大主線｜彭偉新

上海電氣為中國少有之全譜系能源裝備龍頭，業務涵蓋能源裝備、工業裝備及集成服務三大板塊，2025年收入約1,267億元（人民幣‧下同），其中能源裝備相關業務佔約59%至750億元，涵蓋煤電、核電、風電、輸配電、儲能及燃機；工業裝備佔約30%至381億元，以電梯、智能製造及工業基礎件為主；集成服務佔約16%至206億元。集團亮點在於煤電與核電市佔率約三成、風電訂單改善及燃機具出海能力。短期受惠煤核高景氣與訂單交付，中期受惠燃機及EPC出海與海風修復，長期受惠電氣化提升、四代核電、儲能及機器人布局。



行業正處於結構性景氣回升與分化並存階段。電力設備板塊受「十五五」多能並舉政策及電氣化率提升推動，煤電與核電在保供與調峰需求下進入高景氣週期，核准與開工節奏維持高位，形成明確的中期上行周期；風電則經歷前期價格戰與盈利壓縮後，隨供給側出清及海風需求修復，整機價格出現邊際改善，行業由低谷走向修復階段。燃氣輪機方面，全球缺電與AI數據中心擴張帶動需求外溢，海外產能偏緊，形成結構性機會。

上海電氣為中國少有之全譜系能源裝備龍頭，業務涵蓋能源裝備、工業裝備及集成服務三大板塊。（上海電力展會官網）

至於競爭格局上，傳統電源設備以「三大電氣」為主導，市場集中度高，但在公開招標機制下價格競爭仍然存在，尤其風電整機過去競爭激烈，盈利受壓；近年企業更重視訂單質量與盈利能力，價格戰趨緩。輸配電與部分工業裝備領域則競爭者較多，民營企業具成本彈性優勢，國企則在大型項目與技術壁壘上較具優勢。

而集團為全譜系能源裝備龍頭，受惠煤電與核電高景氣，2025年煤電與核電營收分別同比增長33.6%及15.7%，新增訂單達1,728億元，其中能源裝備佔53%。同時海風招標放量及價格回升，燃機與輸配電需求提升，加上機器人、核聚變與SST等前沿布局，預計2026-2028年歸母淨利潤持續增長。另外，集團能受惠煤電與核電雙主線共振，2025年能源裝備收入750億元，同比增22%。集團煤電與核電市佔率約三成，燃機具出口能力，預計27年產能升至30台套。海風需求修復，風電新增訂單229.7億元，單千瓦價格同比升33.5%。同時布局儲能、氫能及機器人，打造中長期成長曲線。

而內地風電經歷前期價格競爭後逐步修復，2025年風電新增訂單達229.7億元，單千瓦價格同比上升33.5%。隨海上風電招標回暖及供給側出清，整機價格改善，毛利率有望止跌回升，成為盈利改善的邊際催化劑。加上除傳統電源設備外，集團積極布局核聚變、儲能、氫能及機器人等新興領域，並推動智能製造升級。相關業務雖短期貢獻有限，但有助優化產品結構及提升技術壁壘，為中長期成長提供第二條增長曲線。

內地風電經歷前期價格競爭後逐步修復，毛利率有望止跌回升，成為盈利改善的邊際催化劑。（上海電氣風電官網）

市場近日有多家證券商紛紛上調上海電氣的整個目標價水平，而目標價主要集中在6.00港元至8.06港元之間，以反映出集團的盈利預期上調，以及集團旗下核電業務前景得到改善。若果以近日目標價低位6.00港元計算，按現價仍然有大約50%的上升空間。股價自去年4月跌返2.20港元後再度回升後，股價形成一浪高於一浪走勢，最高曾升上5.71港元後受阻回調，並進入了橫行走勢，以3.80港元至5.00港元作為橫行波幅。以現價跌近橫行底部水平計算，潛在的回調跌幅約有6.0%，至於股價若重新反彈，可以升返5.0港元水平，潛在升跌幅度比率為13比1。投資者可以在4.07港元以下買入，上望5.00港元。只要股價能企穩在3.50港元以上水，暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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