「中國巴菲特」情傾Labubu　增持泡泡瑪特至5.7%　市值近120億

有「中國巴菲特」之稱的段永平入股泡泡瑪特﹙9992﹚成為第二大股東！據港交所披露易，段永平旗下H&H International Investment於周一﹙25日﹚場內增持公司股份，涉982.3萬股，每股最高價150元，即最多涉資14.73億元，持股比例由4.96升至5.69%，觸發強製披露要求。



有「中國巴菲特」之稱的段永平入股泡泡瑪特﹙9992﹚成為主要股東！

4月中透露賣出看跌期權

今年4月中，段永平表示「我的泡泡瑪特保險公司正式開張了」，意味已開始買入泡泡瑪特，惟採用比較謹慎的方式，通過賣出看跌期權﹙PUT﹚的方式布局，若股價不跌穿行權價，可賺取權金，若下跌則可用更低成本建倉。

段永平其時稱，其認沽期權的沽出上限為22.5萬張合約，目前已達至此上限。市場人士分析指出，若泡泡瑪特股價在期權到期時跌穿每股150元，段永平將可能承接約4,500萬股泡泡瑪特股份，動用約68億元資金。

持股市值近120億

到了5月初，他在社交平台發文稱，已把煤炭股中國神華﹙1088﹚全部換成泡泡瑪特，但其時無交代涉及股數。

泡泡瑪特今日﹙27日﹚收報154.2元 ，市值.2,067.89億元 ，該股上周一度失150元大關，故大手掃入該股疑與賣PUT操作有關。以此計算，段永平持倉市值約117億元。