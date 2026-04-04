泡泡瑪特績後狂插三成　14億回購難托市　Labubu失寵定「錯殺」?

Labubu萌翻全球，去年一度引發搶購狂潮，帶掣母企泡泡瑪特（9992）業績靚麗，本應是情理之中。惟公司放榜業績後，明明表現不俗，卻轉瞬間由光芒萬丈墜入冰河，股價急跌三成。截至4月2日﹙四﹚長假期前，公司旋即連續六日回購托市，可惜難挽頹勢。



究竟是怎樣的利空，才令大行紛紛急削目標價，資金唯恐避之不及？反而是知名投資人、號稱「中國巴菲特」的段永平，於大跌市況下緊急改口， 收回不投資泡泡瑪特的說法，似挖掘出新的投資機遇。泡泡瑪特今次的腰斬之災，會否只是場一沉百踩的「錯殺」？



績後累跌逾三成 14億回購托不起

視乎業績表現本身，公司去年應佔溢利127.8億元（人民幣，下同），按年飆升3.1倍；經調整純利錄得130.8億元，按年增2.9倍；收入就為371.2億元，按年增1.9倍，自是無可置疑的高增長與靚麗表現。

可惜市場並不收貨，除卻業績公佈後的急跌，一周時間過去，股價仍幾乎未見反彈，累計跌逾三成。公司並非坐以待斃，接連六日斥資回購，隨力度漸減弱，合計仍斥資約14億元，卻無濟於事。究其原因，最關鍵在於業績指引較為保守，未達到市場預期。

收入指引縮至增長20% 預測市盈率跌至14倍

泡泡瑪特指出，2026年公司收入增長目標不低於20%，對比去年成績單上，收入接近兩倍的增長，儘管市場已經可預料放緩，該數值仍然遠不及預期。公司行政總裁王寧亦直言不諱提及，過去一年的風光無限，堪比「新手賽車手進入 F1 賽場」，隨之而來的是巨大壓力，2026年集團將如F1賽車般「進入維修站加加油、換換輪胎」，為市場情緒降溫。

從估值的視角看，公司預測市盈率PE只約14倍，處於歷史低位。較之於更強調玩具售賣的樂高（美：LEGO）以及綜合娛樂性質更強的迪士尼（美：DIS），營業模式更類似於泡泡瑪特的海外龍頭，其實是Hello Kitty的母企三麗鷗（日：8136），而三麗鷗預測市盈率目前接近30倍，足見泡泡瑪特的市盈率從早先逾百倍，已經跌落至同業較低的水準。

泡泡瑪特線下門店。（資料圖片）

單一IP貢獻四成收入 海外增長惹憂

且Labubu作為公司最獲追捧的萌物，去年狂攬141.6億元營收，佔公司全年營收近四成，THE MONSTERS系列成為旗下首個成功躋身「百億俱樂部」的IP。但正所謂「成也蕭何，敗也蕭何」，市場憂慮一旦Labubu魔法失靈，恐對整體營收傷筋動骨。

另一邊廂，單計第四季表現，市場多預計公司銷售第四季出現下滑。浦銀國際研究指，經其估算，公司第四季的整體營收，按季下跌16%，主要是海外收入不及預期。

美銀報告指，LABUBU在歐美熱度降溫，毛利率升幅可能受壓，因而大幅下調目標價43.3%至170元，並將投資評級由「買入」降至「中性」。富瑞和高盛雖未變更評級，仍同樣大手劈目標價，均下調約四成。

出生在香港的藝術家龍家昇（Kasing Lung）於2015年創造了系列故事The Monsters，2019年他與泡泡瑪特簽約合作，推出The Monsters盲盒公仔。其中長相古靈精怪的Labubu大受歡迎。（Instagram/ kasinglung）

大摩指悲觀情緒被誇大 段永平收回不投資泡泡瑪特言論

不過亦非清一色看淡，摩根士丹利表示市場擔憂被誇大，庫存上升、海外利潤率承壓、新業務爭議三個問題嚴重性或被高估，尤其是投資者已為最壞情形定價。在大摩的極端假設下，其實股價仍有20%上行空間。

而知名投資人、號稱「中國巴菲特」的段永平，曾稱無法理解「潮玩」而態度審慎，今次反而緊急改口， 收回不投資泡泡瑪特的說法，再惹市場憧憬。

泡泡瑪特城市樂園POP LAND。（資料圖片）

黃德几：IP公司「花無百日紅」 產品結構單一不可取

盈立證券研究部執行董事黃德几則形容，對於泡泡瑪特此類以IP作為招徠的公司，難免一句「花無百日紅」。僅從個人觀察，泡泡瑪特門店大排場龍的情況顯著減少，吸引力有所下降。而從供給的角度看，已經較少聽聞有旗下產品的水貨，可見貨源大抵充足，恐難復刻早先一娃難求的盛況。

他對比迪士尼指出，儘管不可否認泡泡瑪特，已經是港股上市公司中，最為成功的IP概念公司，但較之於迪士尼這樣的老牌公司，坐擁多個重磅IP，業務覆蓋公仔、影視串流平台、主題樂園等，泡泡瑪特的產品結構還是過於單一。

黃德几料泡泡瑪特股價，短期難彈回績前水平。（資料圖片）

去年十月已見「頭肩頂」形態 料短期難彈回績前水平

他直言，視乎估值，其已經從一隻超高速的增長股，變成一隻正常的溫和增長的股份，「不可以說很便宜，但是比起之前來說，已經合理化了很多」 ，時下股價處於慢慢喘定的階段，後續需要視乎公司的IP能否有新的變化和表現。不過他提醒，這並不代表公司股價有很大的上升空間，尤其是不可因RSI跌至30以下，形成超賣就將其視為反彈信號。

他繼而分析指，視乎過往走勢，公司股價在去年8月底，高見340元，形成頂部。至去年10月，已經形成明顯的「頭肩頂」形態，並跌穿頸線，是非常利淡的信號。兼之今次業績指引保守，令資金急撤退，相信短線即便出現反彈，也是阻力重重「不要幻想可以回到業績公佈前的水平」。

黃德几直言，時下外部戰局不明，包括一些消費降級的影響，包括泡泡瑪特、以及名創優品（9896）等同一板塊的股份，其實都有不同程度的調整，短線可迎來超跌後的小幅反彈，「但是很難重現昔日的光輝」。