被封雲南「Labubu」爆紅！大豆莢成去雲南必帶「時尚單品」

「太愛這個豆莢了，我要帶它入東北籍！」遼寧大連市民向葵（化名）在普洱的市集上，被一根長達1米、造型扭曲的巨型豆莢吸引，她花費64元（人民幣，下同）買下這根「夢中情豆」，一同搭乘飛機回了東北。



從前，遊客帶走的雲南特產，是鮮花餅、普洱茶、野生菌。如今，若是紀念品里少了大豆莢，便很難說自己「跟得上潮流」，甚至有網友戲稱其為「雲南Labubu」。



2026年3月27日，網友「鄭美麗」在乘機離開雲南時，帶走一株超大豆莢作為旅行紀念品。（網友鄭美麗供圖）

大豆莢之所以能走紅，與其獨特的自然屬性密不可分。大豆莢學名為榼藤，是內地體型最大的豆科莢果，主要分布在雲南、廣西等地的熱帶雨林中。其木質化程度極高，成熟後堅硬耐存，通常能長到一米多長。受生長環境、光照、雨水等自然條件影響，每一根豆莢的彎曲弧度、紋理走向、節段分布都獨一無二，可謂天然的「孤品」。

「這是自然界的藝術品，對我而言比任何工藝品都要值得收藏！」網友「七七」對雲南大豆莢的喜愛溢於言表。掛在脖子上、纏在身上、掛在包上......遊客們運送豆莢的方式各有新意，十分吸睛，它們不僅隨主人坐上飛機、高鐵、汽車，甚至被系上了安全帶。

而買豆莢這件事，如今已發展出固定的模式。多節果實組成的大豆莢通常被分為單節售賣，每節價格在幾元到幾十元不等。據瞭解，品相十分奇異的，更有商家開價千元。 隨著這一雨林野果在內地社交平台的曝光度不斷提升，簡單的購買與收藏已無法滿足遊客的創作熱情，一場DIY的熱潮悄然興起。原本質樸的天然豆莢，在年輕人的巧思與手工下，被賦予了全新的生命力。

最受歡迎的DIY當屬「豆莢娃娃」，這種醜萌治癒的創作形式幾乎成為豆莢愛好者的必體驗項目。網友們的製作手法充滿巧思：先挑選一節弧度圓潤、形似「小身子」的豆莢，用砂紙仔細打磨表面毛刺，再刷上木蠟油防潮防裂，隨後用塑料眼珠貼、紐扣或榼藤子自身的種子做五官，用燙卷的彩色毛線製作「爆炸頭」髮型，搭配蕾絲、小領結、乾花、松果等作為「衣服」，一個獨一無二的豆莢娃娃便應運而生。

網友「元子」用豆莢DIY了一個「豆莢娃娃」。（網民元子供圖）

手工愛好者們根據豆莢的天然形態進行創作，將筆直的豆莢做成「高冷小人」，把彎曲的豆莢設計成「鞠躬娃娃」。地域特色也成為創意亮點，有人將豆莢娃娃裝飾成東北大花襖風格，也有人添上傣錦布片、孔雀羽毛等，打造出「傣味豆莢娃娃」，讓天然莢果成為承載地域文化的載體。​ 除了豆莢娃娃，「豆莢搖鈴」也是熱門玩法之一。遊客們將多節打磨好的豆莢與鴨腳木、乾花、小銅鈴、平安豆等材料串連起來，懸掛於屋內。晃動豆莢時，木質碰撞的沙沙聲與果殼搖晃的脆響交織，頗有一番野趣。

在文藝愛好者眼中，大豆莢則成了「流動畫布」。他們或用丙烯顏料在豆莢表面繪制特色插畫、可愛萌寵、古韻紋飾，或寫下「秋綏冬禧，春祺夏安」的美好願景，自然肌理與人

文意趣相映成趣。實用主義者則在豆莢上打孔穿繩，將其做成包掛、鑰匙扣，將弧度合適的豆莢打磨平整，改造成手機支架，讓雨林野果真正融入日常生活場景。

網友「姜姜醬」用豆莢製作了精美的豆莢搖鈴。（網友姜姜醬供圖）

民間DIY熱潮的持續發酵，催生了線下實體手作店。如今在雲南各大旅遊目的地，常見提供豆莢DIY服務的店鋪，吸引遊客打卡。

昆明鬥南花卉市場「微兒手作」是較早一批推出豆莢 DIY體驗的攤位，現已成為市場內的網紅打卡點。攤位負責人在接受當地媒體採訪時介紹，自「豆莢娃娃」走紅後，攤位人氣持續高漲，即便在工作日，也幾乎座無虛席，週末更是一座難求，高峰時段有三至五名工作人員同時服務，依然十分忙碌。不少遊客專程從外地趕赴雲南，就為親手製作一個豆莢娃娃。

線下的火爆也同步促熱了線上市場。在淘寶、1688等內地主流電商平台，「榼藤豆莢DIY材料包」銷量持續走高。基礎款材料包單價20元左右，常包含1節迷你豆莢、塑料眼珠貼、彩色毛線等基礎材料，適合新手入門。進階款材料包定價多在30至60元，額外搭配乾花、松果、迷你禮帽、復古紐扣等精緻配飾，部分還包含木蠟油，可讓豆莢成品更耐用有光澤。高端定制款售價可超百元，選用形態獨特的雙節豆莢或異形豆莢，搭配傣錦、絨布、金屬配件等特色材料，滿足資深玩家的創作需求。「不用昂貴價格，不用複雜工藝，只需要一些耐心和創意，就能獲得一個專屬紀念品。」廈門遊客朱梓薇（化名）說，這是大自然慷慨贈予人類的「小美好」。