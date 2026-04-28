Labubu冰箱未售炒至¥8999　溢價狂飆50%　限量999台有人定鬧鐘搶

近日，泡泡瑪特在社交平台正式發佈首款家電產品THE MONSTERS生活家系列冷藏箱，並宣布將於4月30日22點正式發售。



截至目前，該款產品在泡泡瑪特京東平台的預約人數超1.5萬人，淘寶平台加購人數超1000人，兩大官方平台預約總人數超1.6萬人。



據悉，即將發布的Labubu冰箱有兩個版本，分別為Home款和House of the Monsters款。（微博）

Labubu冰箱定價為5999元人民幣。（京東/淘寶）

《紅星新聞》報道，據悉，即將發佈的Labubu冰箱有兩個版本，分別為Home款和House of the Monsters款，兩個版本均為全球限量發售999台，售價為5999元（人民幣，下同），每一台都擁有限定編號。

在閒魚等二手交易平台上，Labubu冰箱的價格已達到8999元，較發售價溢價3000元，溢價幅度高達50%，相關話題 「泡泡瑪特做家電是不務正業嗎」 迅速引發網民熱議。有網民直言泡泡瑪特最核心的部門應該是營銷策劃，「隔一段時間就炒作一次」，也有消費者表示看好其收藏價值：「很有收藏價值，很可愛。999台，必有一台是我的，定好鬧鐘開搶。」

在閒魚等二手交易平台上，Labubu冰箱的價格已達到8999元。（閒魚）

公開資料顯示，2025年，泡泡瑪特營收達371.2億元，毛絨品類收入首次超越盲盒成為第一大品類。自2020年在香港上市後，公司加速全球佈局，海外市場收入佔比快速攀升，北京IP主題樂園「POP LAND」也已落地。其以輕資產模式打造IP生態矩陣，被外界稱為「輕迪士尼」。