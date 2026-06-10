大摩指AI版Siri長期價值被低估　料將觸發換機潮　另升蘋果目標價

蘋果公司Apple在日前舉行的WWDC開發者大會上發布一系列人工智能（AI）功能，惟市場反應冷淡，股價更在周二（9日）下挫。不過，投行摩根士丹利逆市唱好，認為市場嚴重低估AI版Siri的長期價值，大幅上調目標價至360美元，意味著現價仍有約24%的上升空間，並維持「增持」評級。



大摩分析師Erik Woodring認為，市場的負面反應正錯失巨大機遇。他指出，市場目前聚焦於Apple Intelligence功能落地速度不如預期，卻忽略了AI將成為未來數年推動iPhone換機潮與服務營收增長的關鍵引擎。

大摩分析的核心邏輯在於：新版Siri將觸發大規模硬件升級需求。據該行估算，目前全球流通的iPhone中，約13億部因硬件規格不足，無法完整運行升級版Siri，其中約8.5億部甚至完全不支援Apple Intelligence，形成龐大的換機潛在市場。

關鍵瓶頸在於記憶體容量。 分析師指出，新一代AI驅動的Siri執行複雜查詢時，至少需要12GB統一記憶體支援，而現有大量iPhone並未具備這項規格。Woodring在報告中寫道：「向後相容性降低、使用場景更加明確，我們認為WWDC整體而言是一個積極信號。」

在蘋果的規劃中，新版Siri已不再只是單純的語音助手，而是具備深度情境理解能力的AI助理。新版Siri不僅能理解用戶裝置中的資訊，亦可結合外部知識回答問題、搜尋檔案、撰寫訊息及執行複雜任務，功能更接近生成式AI聊天機械人。此外，蘋果亦為Siri加入「視覺智能」（Visual Intelligence），可辨識螢幕內容與現實環境中的物體，進一步提升人機互動體驗。

（Apple）

料Siri將助蘋果建護城河

大摩認為，當Siri從「可有可無的功能」轉變為日常使用的重要工具後，將成為推動換機的重要誘因，同時有助蘋果建立更高的生態系護城河。

大摩預測，隨著AI功能逐步普及，新版Apple Intelligence最快今年秋季開始發揮效益，並於2027年進一步推升蘋果服務業務年增超過10%，產品業務則有機會達到雙位數增長。儘管市場目前仍對AI功能的實際滲透率與換機潮規模抱持觀望態度，但大摩認為，投資者過度關注短期失望情緒，忽略了未來數年的增長潛力。