iPhone 18 Pro配置對比上代全面升級！深櫻桃紅配色或成關注重點

距離一年一度的科技圈春晚還有3個月，不過按照以往慣例，不用等到9月蘋果發布會，6月基本就是新一代iPhone的「定妝照」時間了。這時候流出來的模具、組件圖、供應鏈消息，十有八九就是真機的最終模樣，畢竟工廠都開始備貨了，再改也改不到哪去。



如果想攢錢換機，那不如先看完這波iPhone 18 Pro的硬核爆料。因為這可能是近5年來，蘋果最「不擠牙膏」的一代，甚至可以說是把能堆的硬件都堆到了極致。

不過，網友們總是調侃—科技本質在於換色，這次也不例外，比起硬件升級，還是傳說中的櫻桃紅（車厘子紅）配色更出圈！

從爆料圖來看，這次又先火一步的「車釐子紅」，是一種低飽和度、帶細微紫調的酒紅色。（X@Appledataos）

今年絕對的預定C位——深櫻桃紅

近日，知名爆料人Sonny Dickson分享了iPhone 18 Pro的全套機模照片，四款配色浮出水面：銀色（Silver）、淺藍色（Light Blue）、深灰色（Dark Gray），以及今年絕對的預定C位——深櫻桃紅（Dark Cherry）。

Sonny Dickson分享的iPhone 18 Pro全套機模照片：

果然，科技本質在於換配色。當年iPhone 17 Pro的宇宙橙（Cosmic Orange）一亮相就火爆得一發不可收拾，那時想第一時間拿到還要加價買，不少網友還調侃說是「愛馬仕橙」。

從爆料圖來看，這次又先火一步的「深櫻桃紅」，是一種低飽和度、帶細微紫調的酒紅色。不是那種俗氣的亮紅，也不是偏粉的果凍紅，質感很高級，強光下泛櫻桃紅光澤，弱光中顯深邃的黑紅質感。

而且這是iPhone Pro系列歷史上首款非公益聯名的正統紅色，填補了自2022年以來四年的空白。據說這個顏色蘋果本來打算用在iPhone 17 Pro上，甚至已經讓配件廠商提前生產了保護殼，但因為良率問題推遲了一年。這次為了做好它，蘋果乾脆砍了上一代賣爆的宇宙橙，集中所有資源做這一個爆款。

接下來是重頭戲——相機

實話實說，近幾年對比咱國內廠商針對手機相機搞的各種新技術和花活兒，蘋果的動作真是太克制了。但這次iPhone 18 Pro極有可能憋個大的，相機硬核升級，物理可變光圈來了，鏡頭變強也變厚了！

【延伸閱讀】iPhone 18 Pro相機大升級！可變光圈量產進光增40% 還原光學景深（點擊鏈接看原文）

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據悉，彭博社的Mark Gurman和天風國際的郭明錤已經雙雙實錘，iPhone 18 Pro的相機升級，是該產品線有史以來最大幅度的一次，沒有之一。懂的都懂，蘋果以前升級相機，基本都是「算法擠牙膏」，硬件上能不動就不動。但這次顯然靠算法是跟不上其他廠商的步伐了，乾脆直接在硬件上下猛藥。

據悉，iPhone 18 Pro主攝首次加入機械虹膜結構，實現真正的物理可變光圈，範圍從f/1.4到f/4.0無級可調。這意味着什麼？

意味着暗光環境下進光量直接提升40%，夜景再也不是「噪點收集器」了；強光下可以收縮光圈，避免高光過曝，同時擴大景深，解決多人合影後排模糊、文檔邊緣虛化等長期痛點。而且這次是真·光學虛化，再也不是算法摳圖那種假得一批的效果了。

不過凡事都有但是，為了塞下這套豪華相機模組，iPhone 18 Pro Max的機身厚度已經達到了驚人的8.8mm，重量更是突破了240克紅線。那個被吐槽了無數次的相機凸起，這次又變得更厚了，Pro Max版本的模組總厚度達到了13.77mm。只能說，蘋果為了相機，已經放棄手感了。以後買手機，可能得先鍛鍊自己的臂力！

相機控制按鍵重做

然後是喜聞樂見的「蘋果打臉時刻」。去年被吹成「史詩級創新」的Camera Control獨立按鍵，今年終於要重做了。

去年被吹成「史詩級創新」的Camera Control獨立按鍵，今年終於要重做了。（fpt）

用過的人都知道，這個按鍵的位置有多反人類——剛好在食指和中指的夾縫裏，裸機按都費勁，套上殼之後基本就是個擺設。過去大半年，不知道有多少用戶把它當成了「防止誤觸的凸起」。

這次蘋果迫於用戶壓力，對按鍵結構進行了重新設計。雖然具體怎麼改還不好說，但大廠能聽勸，至少說明果子還是在乎用戶的。

首發2nm晶片——A20 Pro

想必忠實果粉們還有個心心念唸的痛點需要解決，那就是果子千好萬好，就是迷之信號問題讓人抓耳撓腮。別怕，新一代iPhone的王炸來了！2nm晶片+純血自研基帶，信號終於有救了！

新一代iPhone的王炸來了！2nm晶片+純血自研基帶，信號終於有救了！（X@techwitheugene）

談到手機體驗核心的三大件，電池體積變大也是必須的，畢竟機身都變厚了，續航能力有望迎來質的飛躍。而台積電全球首款2nm工藝的A20 Pro晶片也將首發，能效比據說提升30%以上，性能更是直接吊打一眾Android旗艦。

首發自研C2基帶

但最讓人期待的，還是蘋果憋了整整五年的純血自研C2基帶。這顆基帶支持Sub-6GHz與毫米波雙頻段，弱網信號強度提升35%，主打就是要解決iPhone用戶多年來的「信號玄學」問題，比如電梯裏失聯、地下室無服務、地鐵上刷不出視頻等。

動態島進一步縮小

除此之外，新一代Pro的動態島面積或許會縮減35%左右，從之前那個礙眼的「大藥丸」變成了纖細的「小膠囊」，視覺上會清爽很多，日常看視頻、玩遊戲時遮擋畫面的部分能大幅減少。

新一代Pro的動態島面積或許會縮減35%左右，從之前那個礙眼的「大藥丸」變成了纖細的「小膠囊」。（fpt）

總的來說，iPhone 18 Pro這一代的升級，是真的有東西的。物理可變光圈、2nm晶片、自研基帶、重做的按鍵、縮小的動態島……每一項都是用戶實實在在需要的。對比之下，前兩代的iPhone 16 Pro和17 Pro，簡直就像是過渡產品。

那麼問題來了：面對這波蘋果少有的硬件堆料，大家是準備首發就衝，還是死守老機型再戰5年呢？

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