iPhone Fold機模細節曝光！只有白色版本　搭載Samsung定製柔性屏

爆料人Sonny Dickson6月8日公布了iPhone Fold機模的更多細節圖片，讓大家提前了解蘋果首款摺疊屏的設計細節。最顯眼的自然是新機比例了，蘋果採用了類似華為Pura X系列的闊摺疊比例，這樣展開之後會更實用。



整體設計與常規Android摺疊屏類似，採用了一塊帶挖孔的背屏，用來日常操作。背部則是類似iPhone Air的雙攝模組，本身Air的推出也是蘋果為了驗證摺疊屏技術，實現極致的內部堆疊，所以Fold機型上勢必有不少Air的影子。

爆料人Sonny Dickson6月8日公布了iPhone Fold機模的更多細節圖片，讓大家提前了解蘋果首款摺疊屏的設計細節。（X@SonnyDickson）

iPhone Fold機模細節和設計圖：

需要注意的是，爆料人稱蘋果似乎只為這款摺疊屏手機打造了白色版本，喜歡黑色/灰色的朋友要失望了。

綜合此前消息，iPhone Fold搭載Samsung定製LTPO OLED柔性屏，為實現近乎無摺痕，使用液態金屬鉸鏈，強度為鈦合金2.5倍，但加工難度大、行業良率約65%，是量產主要挑戰。

摺疊後機身83.8mm*120.6mm*9.6mm，外屏約5.49英寸，屏幕分辨率2088×1422。展開狀態機身尺寸為167.6*120.6mm*4.8mm，內屏約7.76英寸，屏幕分辨率2713×1920。

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