美股｜道指跌幅曾擴至700點 與納指同挫逾1% 超微電腦瀉16%
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言將「非常猛烈」打擊伊朗，加上科技股跌幅擴大，蓋過了好壞參半的通膨數據。美股周三（6月10日）早段下跌，道指最多曾挫逾700點，目前跌幅有所收窄，但仍與納指同挫逾1%。
數據方面，美國5月份消費者物價指數（CPI）按年升4.2%，高於前值的3.8%，漲幅為2023年4月以來最大，但符合市場預期；核心CPI則按年漲2.9%，也符合市場預期。
本港時間6月11日
【00:03】道指仍挫近600點 Tesla及Nvidia跌逾2%
道指最新報50,288點，跌583點或1.15%；納指最新報25,396點，跌282點或1.10%；標普500指數現報7,323點，跌63點或0.85%。
重磅科技股方面，Tesla跌2.86%、Nvidia挫2.39%、Amazon跌1.77%；蘋果公司（Apple）升0.30%。
另外，超微電腦（Super Micro Computer）瀉16.79%。
本港時間6月10日
【22:51】Tesla跌2.5% Nvidia及Amazon跌逾1%
道指最新報50,481點，跌390點或0.77%；納指最新報25,596點，跌82點或0.32%；標普500指數現報7,367點，跌19點或0.26%。
重磅科技股方面，Tesla跌2.52%、Amazon跌1.30%、Nvidia挫1.20%、蘋果公司（Apple）跌0.40%。
另外，超微電腦（Super Micro Computer）瀉16.31%。
【22:39】油價升逾1.6% Bitcoin 徘徊6.1萬美元
油價上揚，紐約原油期貨現時每桶90.21美元，升2.01美元或2.28%。倫敦布蘭特期油每桶報92.97美元，漲1.52美元或1.66%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報61,813.94美元、24小時內約漲0.5%。
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