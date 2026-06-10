道指收市瀉963點　納指挫1.98%　現貨金價跌穿4100美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言將「非常猛烈」打擊伊朗，加上科技股跌幅擴大，蓋過了好壞參半的通膨數據。美股周三（6月10日）下跌，道指至收市跌963點或1.87%，跌穿50,000點大關；納指挫509點或1.98%；標指亦跌1.62%。另外，現貨金價跌穿每盅司4,100美元，創去年11月以來新低。



數據方面，美國5月份消費者物價指數（CPI）按年升4.2%，高於前值的3.8%，漲幅為2023年4月以來最大，但符合市場預期；核心CPI則按年漲2.9%，也符合市場預期。



圖為2026年6月8日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間6月11日

【04:18】Tesla及Nvidia跌逾3.7% 超微電腦瀉28%

道指收市報49,918.78點，跌953.33點或1.87%；納指收報25,169.50點，跌509.32點或1.98%；標普500指數收報7,266.99點，跌119.66點或1.62%。

重磅股科技股方面，Tesla挫3.80%、Nvidia跌3.73%、Amazon跌2.53%；蘋果公司（Apple）則升0.46%。

另外，超微電腦（Super Micro Computer）瀉27.98%，此前該公司宣布擬通過股權融資籌集70億美元。晶片技術商Marvell Technology挫5.35%、高通（Qualcomm）挫6.92%、美光科技（Micron Technology）跌4.70%。

【04:05】中概股指數收跌0.28% 阿里巴巴挫3.5%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.28%。其中，阿里巴巴ADR跌3.55%。

圖為2023年5月30日，超微電腦（Super Micro Computer）參加在台北舉行的台北電腦展。（Reuters）

【04:03】油價約升2%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報90.03美元，漲1.83美元或2.07%。倫敦布蘭特期油收報93.1美元，升1.65元或1.80%。

【04:02】現貨金價跌穿4,100美元 Bitcoin徘徊6.1萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新4,078.09美元，跌181.43美元或4.26%，創去年11月以來新低。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報61,828.65美元、24小時內約跌0.5%。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

【03:30】恒指夜期收報24,307點 低水101點

恒指夜市期指收報24,307點，升29點，較恒指收市24,407點，低水101點，成交25,094張。

【00:03】道指仍挫近600點 Tesla及Nvidia跌逾2%

道指最新報50,288點，跌583點或1.15%；納指最新報25,396點，跌282點或1.10%；標普500指數現報7,323點，跌63點或0.85%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.86%、Nvidia挫2.39%、Amazon跌1.77%；蘋果公司（Apple）升0.30%。

另外，超微電腦（Super Micro Computer）瀉16.79%。

油價：圖為2022 年8 月10 日，位於捷克的友誼輸油管道（Druzhba pipeline）。（Reuters）

本港時間6月10日

【22:51】Tesla跌2.5% Nvidia及Amazon跌逾1%

道指最新報50,481點，跌390點或0.77%；納指最新報25,596點，跌82點或0.32%；標普500指數現報7,367點，跌19點或0.26%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.52%、Amazon跌1.30%、Nvidia挫1.20%、蘋果公司（Apple）跌0.40%。

另外，超微電腦（Super Micro Computer）瀉16.31%。

【22:39】油價升逾1.6% Bitcoin 徘徊6.1萬美元

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶90.21美元，升2.01美元或2.28%。倫敦布蘭特期油每桶報92.97美元，漲1.52美元或1.66%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報61,813.94美元、24小時內約漲0.5%。