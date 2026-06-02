光大證券：恒指下半年目標28000點　看好四大主題　撐黃金及人幣

撰文：張偉賢
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光大證券國際今日（6月2日）就2026年下半年市場作投資展望，詳細分析下半年環球經濟、港股策略、外匯走勢及資產配置，該行證券策略師伍禮賢認為投資者對港股應保持中長線的投資策略、料今年港股可見28000點，並予八大選股。

「變局當前」資產配置三大方向

回顧2026年上半年，全球市埸在複雜的政經局勢中尋找平衡，焦點因此集中於美國聯儲局審慎的減息步調、地緣政治對供應鏈的衝擊，以及人工智能（AI）由概念轉化為實質盈利的進度。展望下半年，光大證券國際認為，市場處於「變局當前」的關鍵期，若美國減息預期持續降溫，具實質基本面與防禦性的資產將脫穎而出。因此，內地與香港股票市場、美國人工智能板塊、高評級債券，將作為2026年資產配置的三大投資方向。

光大證券國際證券策略師伍禮賢預料，恒生指數今年下半年有機會重上28000點。(夏家朗攝)

港股策略：四大板塊　精選八股

光大證券國際於2025年12月，預測港股2026年有機會見30000點目標。回顧港股今年上半年走勢，開局延續去年升勢，並一度重上28056點水平。惟3月份受美伊戰事影響，導致走勢回落，恒指回吐年初以來大部份升幅至26000點水平。

但內地經濟今年開局良好，首季GDP錄得按年增長5.0%，其中對外貿易以及內地消費均有良好表現，固定資產投資亦出現底部回穩跡象。因此，伍禮賢認為在內地經濟面向好，以及在估值回落下，預料恒生指數今年下半年有機會重上28000點；恒生科技指數升至6000點；上證指數升至4500點。

選股方面，伍禮賢認為需重點關注這四大版塊，並精選其中八隻股份，包括人工智能(AI):鴻騰精密（6088）兆易創新(3986)；創新醫藥:藥明康德(2359)信達生物(1801) ；電力設備: 中廣核電力(1816) 東方電氣(1072)；內需消費: 百勝中國(9987)農夫山泉(9633)。當中人工智能、創新醫藥分別受惠AI應用處於爆發期，以及出海進展理想；至於電力設備、內需消費則分別受到能源加速轉型，以及消費信心復甦所帶動。

恒指目標28000點　北水料持續流入

伍禮賢表示，「港股自 2024年1 月份以來形成大型反彈浪的走勢在上半年延續，地緣政治因素對此輪反彈浪產生路徑影響，但並未改變此趨勢。」

他重申恒指2026年目標為28000點，但上半年表現未達預期，而北水今年將持續流入港股，加強港股短線操作的能力，預期下半年將繼續提供流動性。伍禮賢認為2026年北水的淨流入未必高於2025年，但累計淨流入有信心高於2024年。

人民幣看強　黃金仍為避險首選

匯市方面 ，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻預計，離岸人民幣在2026年下半年有望返回6.7水平，並挑選澳元以及離岸人民幣為分散美元風險的精選貨幣，對澳元以及人民幣前景持樂觀態度。

光大證券預測現貨黃金今年下半年的目標價為每盎司5600美元。（資料圖片）

在利率下行及地緣風險持續下，黃金避險屬性突出，仍是「必選項」。回顧黃金金價，她闡述在2026年1月23日到達預測目標價的每盎司4,950美元，並於1月29日到達高位的每盎司5598美元。在地緣政治風險與通脹不確定性底下，她稱，現貨黃金今年下半年的目標價為每盎司5600美元。而債券方面，她認為由於美聯儲減息路徑轉趨謹慎，因此買入一些回報率可觀的高評級債券可作為「攻守兼備」的配置。

湯麗鴻表示：「預期美聯儲下半年減息意欲謹慎，投資者應注重組合的韌性。對於人民幣，我們維持中性偏好的看法，隨著中國經濟結構優化，人民幣在國際貿易與儲備中的信心正逐步提升。展望下半年，人民幣將在變局中維持韌性，預計離岸人民幣在2026年下半年有望返回6.7 水平，可成為分散美元風險的精選貨幣之一。」

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻仍睇好金價。(夏家朗攝)

至於原油價格，湯麗鴻對 2026年下半年的原油價格走勢持中性看法。她認為受美伊戰事影響及霍爾木茲海峽通行受阻，原油供應轉為緊張，但認為油價走勢主要受消息面主導，地緣政治衝突的升溫引發市場對供應鏈中斷的擔憂，從而為油價帶來階段性的刺激與反彈動力。

然而，在缺乏持續利好基本面的支撐下，這些政治因素帶來的升幅或較短暫。她預計紐約期油下方將在每桶67.8 美元見支持。

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