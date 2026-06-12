亞洲保障需求上升　友邦保險（1299）仍是區內壽險龍頭｜彭偉新

友邦保險為泛亞洲壽險集團，主要經營人壽、儲蓄型分紅（PAR）、重疾及醫療保障產品，透過代理及銀保渠道銷售。2025年香港業務佔集團新業務價值約21%，其中MCV佔香港VNB約51%，即佔集團約20%；其餘增長動力來自內地及東盟市場。集團亮點在於高質素代理網絡、強勁新業務CSM及資本效率提升，2026年預測股本回報率約16%-18%。短期受惠1H26銷售動能及估值修復，中期受惠內地及東盟滲透率提升與利率環境改善，長期受惠亞洲財富增長、保障需求上升及資本回報提升。



普遍認為亞洲壽險行業正處於復甦後的正常化階段。2023至2025年受惠通關及積壓需求釋放，香港及內地新業務價值（VNB）錄得強勁反彈，2026年起增速或由高基數下回落至雙位數的較可持續水平，屬由「急速復甦」過渡至「穩定成長」的周期階段。宏觀方面，較高利率有利再投資收益及保證回報匹配，通脹暫未對理賠構成重大壓力，但若經濟放緩或利率回落，或影響儲蓄型產品吸引力。而香港市場競爭明顯加劇，特別在經紀渠道，有同業提高佣金爭奪MCV客戶；銀行系保險公司亦可於開戶階段較早接觸客戶。

友邦保險為泛亞洲壽險集團，主要經營人壽、儲蓄型分紅（PAR）、重疾及醫療保障產品。（Getty Images）

監管近年加強規範，包括限制演示利率約6.5%及上限前期佣金約70%，有助抑制激進定價，將競爭焦點轉向產品質素及專業建議能力。整體營運成本方面，佣金及分銷成本仍為主要支出，但在國際會計制度IFRS 17下以CSM方式釋放，盈利波動較以往減低，對大型壽險公司如友邦具規模優勢，費用率相對穩定。而內地對跨境投資及資金流動的監管收緊，市場一度憂慮會影響香港MCV保單銷售。部分報告指出，香港MCV業務約佔友邦集團VNB約兩成，因此屬重要增長來源。不過，目前措施主要針對非法或不合規渠道，而非直接限制合規保險銷售；亦未見明確新規專門針對MCV保單。即使在利用情景分析下，即使新MCV銷售受壓，對整體嵌入價值及盈利的影響相對可控，市場或已反映較保守情境，但短期股價仍受政策不確定性困擾。

集團2025年香港業務約佔集團新業務價值（VNB）約21%，其中內地訪客（MCV）約佔香港VNB約51%，即佔集團VNB約20%。內地及東盟市場則為未來主要增長引擎，多份報告指出內地及印度具長期低滲透率優勢，東盟市場如泰國、印尼及菲律賓亦具結構性成長空間。市場預期集團的2026年預測淨利潤約73–79億美元，2027年預測約82–89億美元，盈利維持雙位數增長。而2026年預測ROE約16%至18%，2027年進一步提升至約17%至18%以上。

友邦保險上日以73.75港元收市，全日上升3.5港元或4.98%。集團過去5年的平均Beta值為0.64，系統性風險低於大市。52周最高位曾見92.15港元，而最低位則曾見66.55港元，以現價計，友邦保險的股價較50天線低12.66%，另外，現價亦較200天線低10.44%，因此，股價並未有技術過強的情況。友邦保險的機構投資者持股比率為56.18%，自今年1月13日至今年6月11日期間，股價錄得13.09%的跌幅，該期間共錄得179.38億港元的資金流入，當中大戶佔其中的133.02億港元，而散戶則佔當中的46.43億港元。大戶對散戶資金流比率為2.9：1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.87%；而最低曾經跌至-4.37%，至於6月11日當日則為12.9%，反映出整體動力正在改善中。

友邦保險（01299）於今年1月13日至6月11日期間的資金流狀況。

市場預期友邦2026年的全年每股盈利為0.77美元，按年上升14%，至於2027年更按年上升12.1%至0.86美元，按現價計算的遠期市盈率分別為11.6倍及10.4倍、與市場同業的平均市盈率10.8倍相若。現時市場共有18位分析師對友邦保險有進行調研覆蓋，而目標價範圍由81港元至121港元，至於中位數為104.34港元，仍然有48%的潛在上升空間。由於市場日前在中央打擊境外金融機構為內地居民進行境外投資活動的憂慮下，友邦保險的股價受到不確定因素拖累而累計下跌超過10港元，估值已過低並有較大的上升空間，投資者可以在現價進行跟進。

友邦保險股價自去年12月10日至5月底期間，大致在80港元至90港元之間徘徊，預期股價被過份推低下，有望先行作出反彈至80港元水平，至於能否返回高位90港元，則要視乎環球股市能否回穩。暫時只要股價未有跌穿70港元則毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

