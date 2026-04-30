平保（2318）首季展現韌性　新單動能與AI應用成後續關鍵｜彭偉新

中國平安最新公布的首季業績，整體上讓市場對其核心經營維持信心，營運利潤、新業務價值以及資本實力仍然穩健，顯示公司在外圍環境反覆之下，主業表現依然具備韌性。從業績後市場解讀來看，投資者對這份成績表仍以正面角度看待，尤其在外圍環境仍然反覆之下，這類兼具防守性與轉型故事的大型金融股，仍然值得關注。



市場最關注的，始終是壽險及健康險業務的新業務價值表現。中國平安首季新業務價值達155.74億元（人民幣，下同），按年增長20.8%，而新業務首年保費更按年大升45.5%，顯示新單銷售動能明顯回暖。這組數字的意義，在於中國平安今季並非單純「賣多了保單」，而是新業務價值增速仍能跑出雙位數，反映其壽險主業的盈利釋放能力持續改善。另外，銀保渠道、社區金融服務及其他渠道對新業務價值的貢獻佔比按年提升6.8個百分點，說明公司近年不再單靠傳統代理人模式，而是逐步建立更平衡的分銷架構，這對未來增長穩定性尤其重要。

中國平安在外圍環境反覆之下，主業表現依然具備韌性。（Getty Images）

中國平安首季新業務價值率為23.5%，與2025年全年23.4%的水平大致穩定；若與去年同期28.3%比較則有所回落，主要反映分紅保單組合佔比上升。筆者認為，這個變化值得留意，但未必需要過分悲觀，因為現時的問題並非需求不足，而是產品結構有所調整。若未來市場環境較穩定，且產品組合進一步優化，利潤率未必沒有回升空間。換句話說，中國平安現時面對的並非增長放慢，而是如何在增長與利潤率之間取得更佳平衡。

財務數據方面，中國平安首季歸母營運利潤達407.8億元，按年增長7.6%；歸母淨利潤則為250億元，按年下跌7.4%。美銀證券指出，純利跌幅略優於該行原先預期的10%跌幅，反映即使投資收益下跌拖累業績，中國平安的盈利表現相比在股票投資上更進取的同行，仍然具備一定韌性。美銀證券亦提到，營運利潤增長主要受壽險及平安銀行的正面貢獻帶動，而產險則按年回落。另一方面，集團歸母淨資產進一步升至10,183億元，較年初增長1.8%，總資產突破14萬億元，亦反映其萬億平台下的資本基礎仍然穩健。

筆者認為，今次業績另一個值得市場重估的地方，在於AI應用已開始由概念層面逐步轉化為經營成果。市場近年看金融科技，已不再只看故事，而是看能否真正帶來效率提升、成本下降及收入增長。中國平安首季AI業務查辦已覆蓋84%業務，過去12個月線上APP月活躍客戶約9,000萬，按年增長7.7%；AI坐席服務量約4.87億次，覆蓋82%客服總量，而AI智能體更輔助實現銷售額304.42億元。這些數字的背後，不是單純展示技術能力，而是說明AI已開始同時參與客服、銷售、理賠及流量轉化，逐步成為提升經營槓桿的重要工具。

中國平安的AI應用，已開始由概念層面逐步轉化為經營成果。（Getty Images）

中國平安主打的「快捷服務」，定位為金融行業首個「一句話能辦事」的AI助手，能交易、能理賠、能融資，亦能連接線上線下多種服務場景。筆者關注的，不只是這項服務本身有多方便，而是其背後反映中國平安正在建立一個更統一的服務入口。對大型綜合金融平台而言，這類入口的價值，在於可以提升客戶停留時間、增加交叉銷售機會，並降低獲客與服務成本。若未來AI服務持續深化，市場對中國平安的估值框架，未必只會停留在傳統內險股邏輯，而有機會逐步加入科技服務平台成分。

整體而言，中國平安今次首季業績，重點並非單純「賺多賺少」，而是讓市場看到其壽險主業仍具增長動力，新業務價值延續雙位數上升，而AI亦開始逐步轉化為實際經營效益。若後續銷售趨勢得以延續，投資回報於第二季隨市場回穩而改善，中國平安股價有望進一步反映其基本面修復及估值提升空間，中線前景仍值得看高一線。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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