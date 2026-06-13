「三角形」和「楔形」常被混淆　如何精明識別兩者不同｜聶振邦

於「圖表形態」的整固系列要講解的15種形態，大概說了一半，還有8種會探討，可類歸為三個小系列，分別是楔形（2種）、旗形（4種），以及整理型頭肩（2種）。今次會看楔形，其實與早前已看的「矩形／長方形」和「三角形」系列，同是由兩條輔助線構成，不過在楔形的兩線，既不是水平線，也不是兩線處於不同走向，例如「對稱三角形」，雖見兩線從左至右，但頂線和底線分別是由上而下，以及由下而上。至於楔形，有兩種形態，今次先看整固後傾向利好的，名為「下跌楔形」。



名稱見「下跌」二字的利好形態

大家沒有看錯，名稱雖見「下跌」二字，卻在預示後市利好。早前探討的「矩形／長方形」、「對稱三角形」和「上升三角形」，論到整固後傾向利好，於整固期前股指或個股普遍見上揚，所以整固後是在延續之前走勢。楔形則不同，多為整固前後股指或個股走勢相反。現看的「下跌楔形」，起初股指或個股在上揚，之後走勢回軟，那時進入整固期，走勢見反覆向下，但波幅卻漸見收窄，當市場看股指或個股仍要續跌之際，便迎來意料之外走勢，股指或個股重拾升軌。

（示意圖，Pexels@Aedrian Salazar ）

楔形的兩條輔助線皆不是水平線

按筆者以上描述，大家應不難看出「三角形」和「楔形」兩種形態的分別。然而，不少投資者會將這兩形態混淆，皆因粗疏地看兩條輔助線的互動，純粹見兩線在收聚，傾向會歸類為「三角形」形態出現。不過若有仔細觀察，「三角形」形態的輔助線有既定規律，「上升三角形」和「下跌三角形」必然有一條輔助線為水平線，「對稱三角形」若將其中一條輔助線翻轉，與另一輔助線平行。回看「下跌楔形」，兩線走向相同，都是左至右從上而下。

價平量增格局出現看準進場時機

只是斜度有所不同，頂線與水平線形成的角度較大，所以兩線會見收聚，亦因此股指或個股在兩線之間擺動時，波幅漸見收窄。而實情是在整固期間，股指或個股相對成交金額或成交量在減少，甚至出現交投淡靜，令波幅持續收窄，於股圖加入兩條輔助線只是方便投資者看到當時股價走勢，股指或個股絕非受限於在兩線之中擺動。其後交投見改善，出現「價平量增」格局，投資者可看準進場時機，當股指或個股上破頂線，配合交投依然活躍，便可行動。

價平量增格局出現看準進場時機。（示意圖，Pexels@RDNE Stock project）

值得留意「下跌楔形」存在假突破的可能性，就是股指或個股上破頂線不久，便再次回到整固區。此情況出現往往是交投未能配合，所以就算見股指或個股逐漸上移靠近頂線，不一定代表進場時機將要出現，「價平量增」是重要的衡量是否進場元素。而假突破出現意味著股指或個股未能擺脫漸見下移的形勢，較有可能不久便落到底線，並會失守底線走勢一瀉如注。若見上破頂線失敗，交投有所回落，並見回到整固期的中後期水平，必須有所戒心，要是在假突破時已進場，便應及早做好沽貨的心理準備。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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