產能放量與鈷價催化並行　力勤資源(2245)迎價值重估契機｜彭偉新

力勤資源為全球領先的鎳全產業鏈企業，業務涵蓋鎳礦貿易、印尼OBI島濕法HPAL生產氫氧化鎳鈷（MHP）及硫酸鎳鈷，以及火法RKEF生產鎳鐵，形成由上游資源至冶煉加工的完整產業鏈布局。集團的發展邏輯相當清晰：短期受惠剛果鈷出口配額制度推升鈷價，中期受惠火法二期產能放量，長期則受惠新能源與高鎳材料需求增長。



行業背景：周期底部中的結構轉機

鎳行業目前正處於供給快速擴張後的周期底部區間。過去數年印尼產能急速增加，純鎳市場已由緊缺轉為過剩，庫存回升令價格持續承壓。然而，隨新增項目投放節奏放緩，加上火法成本支撐逐步明確，鎳價進一步下行空間相對有限，行業或已接近周期底部區域。

力勤資源業務涵蓋鎳礦貿易以及火法RKEF生產鎳鐵等。（lygend.com）

需求方面，不鏽鋼仍為鎳最大用途，佔比超過六成，屬周期性需求來源；新能源三元電池則為結構性增長動力。儘管三元電池滲透率曾受磷酸鐵鋰競爭影響而下降，但在高鎳材料、長續航電池及固態電池發展趨勢下，其技術優勢仍然存在。長遠而言，新能源及儲能產業發展，仍將為鎳鈷需求提供中長期支持。

鈷市場則出現更為明顯的轉折。剛果由暫停出口轉為實施年度出口配額制度，2026及2027年配額僅相當於2024年產量約四成。若政策嚴格執行，全球鈷供應格局將由過剩轉向緊平衡甚至偏緊，鈷價中樞存在系統性上移的可能。

行業競爭格局與公司優勢

印尼已成為全球鎳供應核心地區，產能高度集中，競爭激烈。在此環境下，成本控制與資源保障能力成為企業勝負關鍵。而力勤的競爭優勢主要體現在三方面：

首先，在資源端方面，集團與印尼合作伙伴深度綁定，簽訂長期供礦協議，保障約20年穩定供應，同時鎳礦定價接近印尼政府基準價，具備明顯成本優勢。

其次，在技術及成本控制方面，濕法HPAL技術已趨成熟，並持續優化生產流程，有效降低酸耗與能源成本，使項目位於全球成本曲線左側。加上副產鈷可抵扣部分成本，進一步提升整體盈利彈性。

第三，集團自建工業園區及配套設施，包括碼頭與發電廠，大幅提高營運自主性並減少對外依賴。在印尼政策環境較為多變的背景下，此一體化布局尤為關鍵。



從收入結構觀察，鎳產品貿易仍佔集團總收入約四成。然而，真正貢獻毛利的核心業務為濕法鎳鈷化合物產品。2025年上半年，濕法產品毛利佔比接近八成，顯示盈利重心已由低毛利貿易業務，轉向高附加值冶煉產品，盈利質量明顯改善。

力勤資源自建工業園區及配套設施，包括碼頭與發電廠。（lygend.com）

未來十二個月三大催化劑

展望未來一年，市場關注的正面催化劑主要集中於三方面：

第一，印尼OBI島多條生產線逐步達產，尤其KPS高冰鎳生產線已於2026年上半年帶來顯著增量，推動整體產能全面釋放，預期將進一步提升收入及盈利規模。

第二，全球新能源汽車需求逐步復甦，三元電池對高純度鎳鈷化合物的採購明顯回暖，有助帶動產品售價及毛利率同步改善，為盈利提供支持。

第三，憑藉垂直整合的低成本優勢及穩固供應鏈布局，力勤有望在激烈競爭中持續擴大市場份額。



同時，管理層亦可能透過派息或股份回購等方式回饋股東，為股價表現注入額外動力。而在三項因素互相配合，有望在未來一年內為業績及估值帶來正面催化作用。

盈利預測與估值比較

市場預期力勤資源2026年及2027年收入分別為428.8億元（人民幣‧下同）及482.9億元，按年增長6.6%及12.6%。每股預期盈利分別為2.49元及1.73元。按現價計算，預測市盈率約為4.7倍及6.7倍，顯著低於市場同業平均約21.2倍水平，估值處於偏低區間。分析師目標價中位數約為29.15港元，按現價計算仍具接近一倍的上升潛力。此外，按10個財務模型計算的合理價值中位數為17.02港元，現價仍較合理價低約16%，反映估值具一定安全邊際。

憑藉低成本優勢及穩固供應鏈布局，力勤有望在激烈競爭中持續擴大市場份額。（lygend.com）

力勤的技術走勢分析

力勤資源股價於去年10月曾升上29.34港元後回調，並在跌返12月時低位15.82港元後見底反彈，其後股價再度反彈，並重返去年10月份高位，雖然曾一度升上30.70港元，但多次無法突破，並再度受制於去年頂部29.34港元後，股價持續回落，並以一浪低於一浪走勢跌至最低位見10.26港元。幸好9天RSI形成了一底高於一底走勢外，更成功重返20天線及於上周五升破50天線阻力，形成了RSI底背馳走勢。而且，更成形成了小型頭肩底及破頸線，見底走勢已經確認。若果以整個自29.34港元開始形成的跌浪總跌幅的38.2%作為首個反彈目標，股價有機會向上試回17.50港元，不過，由於股價形成了頭肩底走勢，若能確認見底走勢，有更大的機會按之前的跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，並可以上望22港元水平。

投資者可考慮於15港元以下水平分段吸納，只要股價未有失守20天線支持，可續持有，目標區間為17.50港元至22港元。中線投資者應持續關注鈷價走勢及印尼產能釋放進度，若基本面改善持續兌現，估值重估空間仍然存在。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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